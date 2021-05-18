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實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

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店員提醒客人沒戴口罩卻被毆 侯友宜生氣了：從重開罰

聯合報 / 記者張哲郢李成蔭江婉儀／新北即時報導
超商店員好心提醒民眾落實防疫措施卻遭被對方毆打一頓而送醫。圖／取自網路
超商店員好心提醒民眾落實防疫措施卻遭被對方毆打一頓而送醫。圖／取自網路

新北市土城昨天發生一起超商店員卓姓男子提醒賴姓男子要戴口罩落實實聯制，卻發生衝突，卓男遭賴男毆打見血送醫。侯友宜今天表示，對這次事件感到非常痛心，人家好心提醒居然有人還不聽，已經責成相關單位從最重罰則開罰。

侯友宜說，市民大部分都很配合，但還是有少部分民眾沒帶口罩，光今日上午就查到11件沒有落實防疫措施的違規案，其中沒戴口罩達6件。

針對這次超商店員好心提醒卻被打，侯友宜說，他非常痛心也很生氣，怎麼可以好意提醒就把人家痛毆一頓，這種一定要法辦，而且要重重開罰。

侯友宜表示，警察局已經函送該位市民，衛生局也以最重罰則開罰（1萬5千元），市府也派人到店員家裡向他致意，肯定他的見義勇為。

侯友宜呼籲，若民眾發現有人沒戴口罩，可主動上前規勸，他相信以市民素質都會遵守，除拍照檢舉外，相關單位了解實際現場狀況後，不按照規矩的一定開罰。

侯友宜表示對此事非常痛心又生氣。圖／取自侯友宜臉書
侯友宜表示對此事非常痛心又生氣。圖／取自侯友宜臉書

侯友宜 口罩

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