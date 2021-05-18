疫情管制 新北計程車駕駛講習延後辦理
近期新冠肺炎升級為第三級管制，為降低可能的群聚傳染途徑，新北市政府警察局交通警察大隊配合政策，宣布5月份計程車駕駛人講習暫停。
新北交通大隊指出，配合中央防疫政策，5月份計程車駕駛人講習暫停，6月份計程車執業登記分區測驗，將依疫情指揮中心公布資訊滾動檢討，配合規定辦理，相關期程將於交通大隊網站https://www.traffic.police.ntpc.gov.tw/公布。
新北交通大隊表示，因疫情嚴峻，除講習暫停外，為服務計程車駕駛，有關計程車執業登記證的年度查驗、換證及異動等執業權益，交通大隊實施人流管制，從嚴規劃動線，民眾取號後須在計程車服務中心外保持社交距離排隊等候，依叫號進入申辦，進入中心前須先以酒精消毒、量測額溫，洽公民眾需全程佩戴口罩，並嚴格執行實聯制。
新北交通大隊表示，本次延期勢必影響部分駕駛人取得計程車執業登記證之期程，洽公過程更造成不便，希望民眾能諒解與支持，協力平安共渡時艱。
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