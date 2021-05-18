疫情管制 新北計程車駕駛講習延後辦理

隨著本土病例大爆發雙北地區宣布進入第三級警戒之後首日上班，公車、捷運人潮明顯減少許多，捷運車廂內乘客也會自動「梅花座」，而週末假日的台北市街頭，更是上演著難得一見的「空城計」，北市幾大鬧區包括百貨業集中的信義區、東區、西門町..

2021-05-18 15:23