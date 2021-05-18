快訊

實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

疫情管制 新北計程車駕駛講習延後辦理

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
新北交通大隊宣布5月份計程車駕駛人講習暫停。記者王怡蓁／翻攝
新北交通大隊宣布5月份計程車駕駛人講習暫停。記者王怡蓁／翻攝

近期新冠肺炎升級為第三級管制，為降低可能的群聚傳染途徑，新北市政府警察局交通警察大隊配合政策，宣布5月份計程車駕駛人講習暫停。

新北交通大隊指出，配合中央防疫政策，5月份計程車駕駛人講習暫停，6月份計程車執業登記分區測驗，將依疫情指揮中心公布資訊滾動檢討，配合規定辦理，相關期程將於交通大隊網站https://www.traffic.police.ntpc.gov.tw/公布。

新北交通大隊表示，因疫情嚴峻，除講習暫停外，為服務計程車駕駛，有關計程車執業登記證的年度查驗、換證及異動等執業權益，交通大隊實施人流管制，從嚴規劃動線，民眾取號後須在計程車服務中心外保持社交距離排隊等候，依叫號進入申辦，進入中心前須先以酒精消毒、量測額溫，洽公民眾需全程佩戴口罩，並嚴格執行實聯制。

新北交通大隊表示，本次延期勢必影響部分駕駛人取得計程車執業登記證之期程，洽公過程更造成不便，希望民眾能諒解與支持，協力平安共渡時艱。

計程車 警察

延伸閱讀

新北婦人未戴口罩又跳針嗆要看公文號 遭警告發

新北確診婦回內埔兒子家小住 到菜市場、火車站7人隔離

隔離人數逾千人 新北擴大設置檢疫隔離關懷中心

傳新北許多確診者等不到車 衛生局：加速派送中

相關新聞

土城街友發燒39度今送醫 初步判定與疫情無關

新北社會局接連幾天上街為街友量體溫，土城有名街友體溫高達39度且強烈拒絕送醫，今早依據傳染病防治法已送醫採檢，初步判定與...

店員提醒客人沒戴口罩卻被毆 侯友宜生氣了：從重開罰

新北市土城昨天發生一起超商店員卓姓男子提醒賴姓男子要戴口罩落實實聯制，卻發生衝突，卓男遭賴男毆打見血送醫。侯友宜今天表示...

新北擴大設置「檢疫隔離關懷中心」強化居隔者管理

疫情持續擴大，新北的隔離人數也再攀升，市府今日擴大設置「檢疫隔離關懷中心」，市長侯友宜表示，將全力支援居隔者生活事宜；民...

新北市加強未戴口罩取締 土城警2小時取締15人

因應疫情三級警戒，新北市府要求民眾外出必須「全程配戴口罩」，土城警分局今日聯合土城區公所至傳統市場、捷運站、路口及街道上...

空蕩蕩的台北市街頭 封城網路聲量大幅攀升

隨著本土病例大爆發雙北地區宣布進入第三級警戒之後首日上班，公車、捷運人潮明顯減少許多，捷運車廂內乘客也會自動「梅花座」，而週末假日的台北市街頭，更是上演著難得一見的「空城計」，北市幾大鬧區包括百貨業集中的信義區、東區、西門町..

疫情管制 新北計程車駕駛講習延後辦理

近期新冠肺炎升級為第三級管制，為降低可能的群聚傳染途徑，新北市政府警察局交通警察大隊配合政策，宣布5月份計程車駕駛人講習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。