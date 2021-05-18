陸軍化學兵開入台北捷運站執行消毒任務

本土新冠肺炎疫情延燒，陸軍33化學兵群今日前往萬華地區執行消毒任務，同時派遣兵力分赴台北市捷運站及地區醫療院所實施消毒，希望讓通勤的民眾及醫護人員降低感染風險。

「軍聞社」報導，陸軍33化學兵群上午派遣督導組及作業兵力共145員，出動悍馬車、背負式消毒器、MDS-106輕型消毒器、氣霧式消毒器等機具，前往萬華市區及台北市捷運站等地進行環境消毒作業，希望透過大範圍消毒防堵病毒擴散。

報導指出，配合疫情發展，33化學兵群今日執行萬華區、大同區、大安區、中山區、松山區等28處捷運站全面消毒，針對車站內部、乘車月台、電梯及電扶梯等民眾常接觸的公共設施進行消毒，確保民眾通勤環境安全無虞。