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陸軍化學兵開入台北捷運站執行消毒任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍化學兵今於台北捷運乘車月台實施消毒。圖／軍聞社
陸軍化學兵今於台北捷運乘車月台實施消毒。圖／軍聞社

本土新冠肺炎疫情延燒，陸軍33化學兵群今日前往萬華地區執行消毒任務，同時派遣兵力分赴台北市捷運站及地區醫療院所實施消毒，希望讓通勤的民眾及醫護人員降低感染風險。

「軍聞社」報導，陸軍33化學兵群上午派遣督導組及作業兵力共145員，出動悍馬車、背負式消毒器、MDS-106輕型消毒器、氣霧式消毒器等機具，前往萬華市區及台北市捷運站等地進行環境消毒作業，希望透過大範圍消毒防堵病毒擴散。

報導指出，配合疫情發展，33化學兵群今日執行萬華區、大同區、大安區、中山區、松山區等28處捷運站全面消毒，針對車站內部、乘車月台、電梯及電扶梯等民眾常接觸的公共設施進行消毒，確保民眾通勤環境安全無虞。

率隊的龔指揮官表示，一連三天的捷運消毒任務依室內、外環境需求，使用不同消毒裝具，以提升作業效率；同時，消毒液成分是由稀釋後的漂白水填充，對人體沒有直接傷害。

陸軍33化學兵群18日前往臺北市捷運站實施消毒。圖/軍聞社
陸軍33化學兵群18日前往臺北市捷運站實施消毒。圖/軍聞社

捷運 疫情 北市

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