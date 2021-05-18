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本土案例暴增 北市公車加裝酒精、客運加密清消
國內本土疫情嚴峻，為提供民眾安全乘車，北市市區公車除加強清消頻率外，今起也於車內後車門處設置酒精提供民眾使用，目前針對行經萬華地區公車路線優先加裝，並陸續完成全市公車裝設；另，為減少群聚，士林區機車考照練習場也暫停開放至5月28日。
北市公運處表示，除加強公車清消、裝設酒精消毒噴頻，為落實搭乘大眾運輸實聯制，呼籲民眾盡快將電票證完成記名，搭乘大眾運輸務必戴好口罩、減少交談，有疑似新冠肺炎疫情者勿搭大眾運輸，若不戴口罩菁勸導不聽者將開罰3000至1萬5000元罰鍰。
另外，為減少群聚風險，士林區通河西街1段的機車考照練習場即日起至5月28日止暫停開放，不提供練習服務，後續視疫情狀況再行研議開放時間。
身兼大都會、首都、三重客運總經理李建文表示，該公司負責的雙北公車自5月2日晚間起已將消毒時間調整為每2小時一次，或是每趟次返站時消毒一次，另外也加強車輛、場站全面大消毒時程的密集度。
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