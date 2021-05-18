國軍33化學兵群擴大支援 北市交通醫院等十大場域清消

全台疫情嚴峻，連續3天單日本土確診病例破百。為避免民眾上下班通勤時段，身陷高風險環境之中，陸軍第六軍團33化學兵群今天擴大支援北市環保局，到北市84處人潮聚集的交通場站，執行室內消毒作業，並加強北市30處大型醫院周邊人行道及道路消毒，北市防疫消毒大隊並聯合執行人潮聚集的10大類場域周邊防疫消毒。

北市環保局表示，今日84處人潮聚集的交通場站室內消毒及30處大型醫院、10大類場域周邊防疫消毒，北市聯合陸軍33化學兵群，其中陸軍由上校指揮官龔龍峰帶隊，動員127人，45組消毒機具，3輛陸軍悍馬車及偵搜或載重等其他車輛9輛；北市防疫消毒大隊則動員86人、17輛北市消毒車、69組消毒機具。

環保局說，人流眾多的捷運站內部空間噴消作業，消毒範圍包含場站內進出口、大廳、售票處、乘車月台、連通道、廁所、樓梯間等處所，另，也會在轄內30處大型醫院院區周邊人行道及道路加強消毒，確保民眾通勤、就醫的健康安全。