快訊

實聯制該怎麼做才最有效？防疫線上實聯制懶人包

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

國軍33化學兵群擴大支援 北市交通醫院等十大場域清消

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國軍33化學兵群擴大支援北市交通醫院等十大場域清消。圖／北市環保局提供
國軍33化學兵群擴大支援北市交通醫院等十大場域清消。圖／北市環保局提供

全台疫情嚴峻，連續3天單日本土確診病例破百。為避免民眾上下班通勤時段，身陷高風險環境之中，陸軍第六軍團33化學兵群今天擴大支援北市環保局，到北市84處人潮聚集的交通場站，執行室內消毒作業，並加強北市30處大型醫院周邊人行道及道路消毒，北市防疫消毒大隊並聯合執行人潮聚集的10大類場域周邊防疫消毒。

北市環保局表示，今日84處人潮聚集的交通場站室內消毒及30處大型醫院、10大類場域周邊防疫消毒，北市聯合陸軍33化學兵群，其中陸軍由上校指揮官龔龍峰帶隊，動員127人，45組消毒機具，3輛陸軍悍馬車及偵搜或載重等其他車輛9輛；北市防疫消毒大隊則動員86人、17輛北市消毒車、69組消毒機具。

環保局說，人流眾多的捷運站內部空間噴消作業，消毒範圍包含場站內進出口、大廳、售票處、乘車月台、連通道、廁所、樓梯間等處所，另，也會在轄內30處大型醫院院區周邊人行道及道路加強消毒，確保民眾通勤、就醫的健康安全。

北市防疫消毒大隊今天則針對人潮聚集的10大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館）周邊公共區域執行環境消毒，內外聯防，全力防堵疫情擴散，讓市民安心。

國軍33化學兵群擴大支援北市交通醫院等十大場域清消。圖／北市環保局提供
國軍33化學兵群擴大支援北市交通醫院等十大場域清消。圖／北市環保局提供

北市 陸軍 人行道

延伸閱讀

竹山鎮防疫完成全鎮環境消毒 民眾洽公區加設隔板

確診者曾前往斗六分行 台企銀：已全面消毒

北市疫情緊張 國軍33化學兵群挺進重要交通場站

北市疫情緊張 國軍33化學兵群挺進重要交通場站

相關新聞

土城街友發燒39度今送醫 初步判定與疫情無關

新北社會局接連幾天上街為街友量體溫，土城有名街友體溫高達39度且強烈拒絕送醫，今早依據傳染病防治法已送醫採檢，初步判定與...

店員提醒客人沒戴口罩卻被毆 侯友宜生氣了：從重開罰

新北市土城昨天發生一起超商店員卓姓男子提醒賴姓男子要戴口罩落實實聯制，卻發生衝突，卓男遭賴男毆打見血送醫。侯友宜今天表示...

新北擴大設置「檢疫隔離關懷中心」強化居隔者管理

疫情持續擴大，新北的隔離人數也再攀升，市府今日擴大設置「檢疫隔離關懷中心」，市長侯友宜表示，將全力支援居隔者生活事宜；民...

新北市加強未戴口罩取締 土城警2小時取締15人

因應疫情三級警戒，新北市府要求民眾外出必須「全程配戴口罩」，土城警分局今日聯合土城區公所至傳統市場、捷運站、路口及街道上...

空蕩蕩的台北市街頭 封城網路聲量大幅攀升

隨著本土病例大爆發雙北地區宣布進入第三級警戒之後首日上班，公車、捷運人潮明顯減少許多，捷運車廂內乘客也會自動「梅花座」，而週末假日的台北市街頭，更是上演著難得一見的「空城計」，北市幾大鬧區包括百貨業集中的信義區、東區、西門町..

疫情管制 新北計程車駕駛講習延後辦理

近期新冠肺炎升級為第三級管制，為降低可能的群聚傳染途徑，新北市政府警察局交通警察大隊配合政策，宣布5月份計程車駕駛人講習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。