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新北三級警戒 罰單、停車費、拖吊保管費可延期或減免

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
應到案期限為5月15日至5月28日的交通違規通知單，因三級警戒將延期2周繳費期限。圖／新北各通局提供
應到案期限為5月15日至5月28日的交通違規通知單，因三級警戒將延期2周繳費期限。圖／新北各通局提供

雙北自5月15日起開始三級警戒，新北交通局指出，罰單繳費期限將順延2周、路邊停車繳費則展延繳費期限15天，若是車輛遭拖吊恐無法前往領車，也可申請減免保管費。

新北交通事件裁決處指出，應到案期限為5月15日至5月28日的交通違規通知單，因三級警戒將延期2周繳費期限，期間可至超商的多媒體機、行動支付或監理服務網線上繳納。

裁決處副處長林碧芬說，罰單繳費期限延期，若收到三段式條碼紅單或裁決書至超商櫃檯繳款者，因原本罰單上的條碼會失效，可利用超商多媒體機、行動支付、監理服務網再進行繳費。

另外新北市路邊停車繳費期限，也因疫情有調整，交通局停車營運科長許芫綺說，若民眾需要居家檢疫、隔離或就醫隔離，無法於期限內繳納新北市路邊停車費、辦理身障銷單，可申請停車費展延繳費期限15天。

許芫綺表示，可檢具證明文件郵寄、撥打1999、0800-007-550，或過市長信箱提供車號（車種）及身分證字號等基本資料並附上證明文件，就能申請繳費期限展延。

至於民眾就醫、居家隔離、居家檢疫或遭區域封鎖期間車輛被拖吊可免收保管費，非隔離期則可辦理減免。許芫綺說，領車時可依診斷證明書、居家隔離通知書、旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書等資料提出申請。

新北民眾就醫、居家隔離、居家檢疫或遭區域封鎖期間車輛被拖吊可免收保管費，非隔離期則可辦理減免。圖／新北各通局提供
新北民眾就醫、居家隔離、居家檢疫或遭區域封鎖期間車輛被拖吊可免收保管費，非隔離期則可辦理減免。圖／新北各通局提供

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