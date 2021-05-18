1助理快篩陽性 議員劉耀仁和6助理皆快篩陰性

台北市新冠肺炎本土疫情升溫，中正萬華區民進黨籍議員劉耀仁的1名助理日前快篩為陽性，已送集中檢疫所隔離。劉耀仁今天說，包含他及另6名助理前往快篩，結果為陰性。

新冠肺炎（COVID-19，2019新冠病毒疾病）疫情升溫，劉耀仁辦公室17日表示，1名助理16日晚間確認快篩呈陽性，劉耀仁得知後，立即傳訊給其他工作人員，包含劉耀仁共7人已先自行居家健康管理。

劉耀仁今天在臉書（Facebook）粉專貼文指出，昨晚與服務團隊前往快篩，結果為陰性，仍要等PCR出爐，才能確定後續狀況，服務處至28日前，都暫時關閉，但是市民服務不間斷，可透過粉專等方式聯繫。

劉耀仁事後接受媒體電話訪問時說，包含他及6名工作人員，經快篩後，確定為陰性，至於被快篩呈陽性的助理目前精神狀況不錯，仍在集中檢疫所隔離。