新北擴大設置「檢疫隔離關懷中心」強化居隔者管理

疫情持續擴大，新北的隔離人數也再攀升，市府今日擴大設置「檢疫隔離關懷中心」，市長侯友宜表示，將全力支援居隔者生活事宜；民政局也說，希望藉此強化對居隔者的服務及管理，專線也將延長時段，讓民眾能即時詢問。

新北市截至昨日，本土確診案例359例、隔離人數更高達1576例，市府為強化對居家隔離者的關懷及追蹤管理，將原本的「新北市居家檢疫關懷中心」正式更名為「新北市檢疫隔離關懷中心」，並進一步擴大編組。

侯友宜表示，疫情來勢洶洶，新北要全面戒備，而現在居家隔離的人數遽增，他已經要求民政系統協助居家隔離者的關懷事宜，並全力支援居隔者生活相關需求。「新北市檢疫隔離關懷中心」除了原本進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組之外，再增加勞工組、教育組及交通組。

侯友宜指出，新增組別中，勞工組聯繫會議、每周關懷移工健康及供餐情形，並不定期抽查移工宿舍相關防疫措施；教育組負責強化落實中小學防疫措施，並關懷學童及外籍生的身體健康等；交通組則協調居格者從醫院返家事宜，以滿足他們的移動需求。另外，警政單位也將投入警力支援衛生局疫調，讓各項防疫措施能快速因應。

民政局表示，居家隔離者以前主要由衛生局管理，但新北的隔離人數暴增，衛生局會將主要量能放在快篩站等醫療專責業務，所以才由民政局對居隔者的生活起居等細節來做統籌規劃，以強化及落實居隔者的管理，期間也會主動去了解及統計民眾的相關需求。