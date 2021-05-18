聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北擴大設置「檢疫隔離關懷中心」強化居隔者管理
疫情持續擴大，新北的隔離人數也再攀升，市府今日擴大設置「檢疫隔離關懷中心」，市長侯友宜表示，將全力支援居隔者生活事宜；民政局也說，希望藉此強化對居隔者的服務及管理，專線也將延長時段，讓民眾能即時詢問。
新北市截至昨日，本土確診案例359例、隔離人數更高達1576例，市府為強化對居家隔離者的關懷及追蹤管理，將原本的「新北市居家檢疫關懷中心」正式更名為「新北市檢疫隔離關懷中心」，並進一步擴大編組。
侯友宜表示，疫情來勢洶洶，新北要全面戒備，而現在居家隔離的人數遽增，他已經要求民政系統協助居家隔離者的關懷事宜，並全力支援居隔者生活相關需求。「新北市檢疫隔離關懷中心」除了原本進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組之外，再增加勞工組、教育組及交通組。
侯友宜指出，新增組別中，勞工組聯繫會議、每周關懷移工健康及供餐情形，並不定期抽查移工宿舍相關防疫措施；教育組負責強化落實中小學防疫措施，並關懷學童及外籍生的身體健康等；交通組則協調居格者從醫院返家事宜，以滿足他們的移動需求。另外，警政單位也將投入警力支援衛生局疫調，讓各項防疫措施能快速因應。
民政局表示，居家隔離者以前主要由衛生局管理，但新北的隔離人數暴增，衛生局會將主要量能放在快篩站等醫療專責業務，所以才由民政局對居隔者的生活起居等細節來做統籌規劃，以強化及落實居隔者的管理，期間也會主動去了解及統計民眾的相關需求。
民政局長柯慶忠說明，「新北市檢疫隔離關懷中心」擴編後仍設置專線，現階段警戒期也延長服務時間，由過去週一至週五上午9時至下午5時，延長為假日不打烊的早上7時至晚上11時，以回應大量居隔者的需求，有任何相關問題的民眾都可撥打專線（02）8953-5599分機1520，希望大家齊心抗疫，一定能控制住疫情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言