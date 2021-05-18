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疫情嚴峻！紅十字會捐8項防疫物資 重點支援萬華疫區

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
紅十字會今天捐贈8項防疫物資，支援疫情重災萬華區。圖／取自紅十字會官網
紅十字會今天捐贈8項防疫物資，支援疫情重災萬華區。圖／取自紅十字會官網

國內疫情持續升溫，紅十字會為強化防疫能量，5月14日捐贈台北市政府消防局2000只N95口罩及2600件隔離衣，今天又再提供醫療用口罩、N95口罩、手套、面罩、酒精、隔離衣、護目鏡及額溫槍等8項防疫物資，將支援疫情嚴重的萬華區。

紅十字會表示，此波新冠肺炎疫情社區感染來勢洶洶，台北市萬華區尤其嚴重，由於地緣關係，台北市政府社會局萬華社會福利服務中心服務的對象多為單親、隔代教養的弱勢族群，社工不但要面對街友，接觸個案也不乏茶室工作者，或並不自知確診的民眾，各式防護需求急迫。

今天配合台北市政府社會局需求，捐出醫用口罩10000只、N95口罩2000只、手套100盒、防護面罩200件、4公升裝酒精50桶、隔離衣100件、護目鏡100件、額溫槍5支等8項防疫物資，將支援位在疫情重災區的萬華社會福利服務中心；另與該中心合作，提供萬華區受疫情影響，生計陷入困境的家戶經濟扶助。

另，紅十字會也將支援新北市重災區2500件隔離衣、20000只醫用口罩，新北市社會局今天下午將會前往載送物資。

自去年疫情以來，紅十字會持續進行弱勢經濟及教育補助，並提供急難救助，幫助弱勢度過難關，運用外界捐款及感恩基金會指定項目款項，採購2萬1200件防疫平安包、360箱防疫健康箱，支援各縣市社福團體。

截至5月17日，109學年度抗疫安心第二學期子女教育補助共收件159案，已撥付135案共104萬7000元，5月底前將持續受理因新冠肺炎疫情導致收入減少、生活陷入困頓的家庭提出申請，詳細資訊可參考

疫情 口罩

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