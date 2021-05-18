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隔離人數逾千人 新北擴大設置檢疫隔離關懷中心

中央社 / 新北18日電

隨著新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北確診病例多、隔離人數逾千人，新北市政府今天表示，居家檢疫關懷中心擴編成立「新北市檢疫隔離關懷中心」，擴大服務範圍。

新北市長侯友宜表示，疫情持續嚴峻，截至昨天，新北確診病例達359例，隔離人數增加至1576人，為均衡衛政量能並強化對居家隔離者追蹤管理，新北市將原設「居家檢疫關懷中心」擴增服務人力，今天更名「新北市檢疫隔離關懷中心」。

他表示，除原進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組，再增勞工組、教育組及交通組，並將服務時間延長，全力協助居檢及居隔者生活需求。

民政局長柯慶忠表示，新北市檢疫隔離關懷中心於警戒期間延長服務時間，假日不打烊，有需求民眾可致電關懷中心專線（02）89535599分機1520，盼大家齊心防疫。

居家檢疫 疫情

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