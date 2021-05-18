北農拍賣場悶熱成防疫破口？員工憂準備打爆1999

本土確診數不斷攀升，有民眾投訴，地處疫情重災區的萬華恐有防疫缺口。議員陳建銘這一兩天接獲相當多北農員工及民眾投訴，指北農因拍賣場內悶熱，來自全台各地的拍賣農民、批發商，既沒量體溫，也幾乎不戴口罩，加上許多人員常抽煙、吃檳榔，常脫口罩，恐難防疫，但北農根本也沒有人力管，議員說，正因北農員工擔心防疫，還準備集體打爆1999陳情。

北農主秘路全利表示，北農從14日開始，進入北農第一及第二果菜批發市場、零批場的人員，都要落實實聯制；北農15日也完成身分條碼掃瞄APP，只要民眾攜帶身分證，或申請台北隨行碼myCode、台北通QRCode隨行碼，都可快速進出批發市場，對於防疫均採戰戰兢兢的高規格作為。

陳建銘說，他這一兩天接獲相當多陳情，指北農內部拍賣過程，包括拍賣員、店家及搬運工等，人員

相當多，但因場地悶熱，搬運搬貨、拍賣員搶拍，群聚相當嚴重，加上許多搬運人員常抽煙、又吃檳榔，常常脫口罩，也難將口罩戴好，但北農根本也沒有人力管。

甚至還傳出，北農入口的熱顯像儀量體溫，早上進場拍賣的各地農民、中盤商、大盤商，因天氣熱，熱像儀常會超過溫度，這幾天也常看到42度以上一樣放行，議員要求，北農應該特別重新規畫防疫。

路全利表示，北農防疫不遺餘力，會盡力做到滴水不漏。不過由於北農今天還在官網上招募短期測體溫人力，路全利表示，現有北農員工都有原本的業務，目前量測體溫都為現有員工支援防疫，為了讓防疫人力更充足，今天才會上官網公告招募短期量測體溫人力。