新北祭重罰 娃娃機店、釣蝦場拉下鐵門暫停營業

新北市經發局昨日公布娃娃機、釣蝦場等八類大類場所因無法落實實名制，加上清潔難易度高，都須暫停營業，今日許多店家都遵守政府規定，拉下鐵門，或者貼出「全館休息」牌子，大家都擔心會被罰錢，也擔心自己店家成為防疫破口。

經發局公告八類場所暫停營業至5月28日，包括自動選物販賣機（坊間稱夾娃娃機）店；釣魚、釣蝦場及類似場所；休閒活動場館（如桌遊店、橋牌社、棋藝社等）；小說漫畫出租店。

新北市經發局長何怡明表示，夾娃娃機店等平常沒有人管理，也不會密集清潔消毒，但很多民眾仍會去消費，因此要求先停業，其他如小說漫畫出租、釣魚、釣蝦場等，也難以落實保持安全社交距離等，恐出現防疫破口，所以決定先關閉。

記者今日上午實地走訪，發現娃娃機店鐵門深捲，僅剩下門口外的3台機器，但也沒有民眾來玩，周邊相當冷清。