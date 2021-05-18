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新北祭重罰 娃娃機店、釣蝦場拉下鐵門暫停營業
新北市經發局昨日公布娃娃機、釣蝦場等八類大類場所因無法落實實名制，加上清潔難易度高，都須暫停營業，今日許多店家都遵守政府規定，拉下鐵門，或者貼出「全館休息」牌子，大家都擔心會被罰錢，也擔心自己店家成為防疫破口。
經發局公告八類場所暫停營業至5月28日，包括自動選物販賣機（坊間稱夾娃娃機）店；釣魚、釣蝦場及類似場所；休閒活動場館（如桌遊店、橋牌社、棋藝社等）；小說漫畫出租店。
新北市經發局長何怡明表示，夾娃娃機店等平常沒有人管理，也不會密集清潔消毒，但很多民眾仍會去消費，因此要求先停業，其他如小說漫畫出租、釣魚、釣蝦場等，也難以落實保持安全社交距離等，恐出現防疫破口，所以決定先關閉。
記者今日上午實地走訪，發現娃娃機店鐵門深捲，僅剩下門口外的3台機器，但也沒有民眾來玩，周邊相當冷清。
另外釣蝦場業者則是將大門拉下一半，在門口放上警示架，上偷貼著黃色紙張，寫著「全館休息」，對新北市政府頒布的防疫政策相當配合。業者表示，除擔心最高30萬的罰緩，也希望自己的配合營業，能夠幫助台灣度過難關。
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