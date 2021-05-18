北市某防疫旅館收快篩陽性 員工不知情恐慌重演諾富特

雙北進入防疫三級警戒，昨本土確診333例再創單日新高，由於快篩陽性者多，北市目前集中檢疫所一床難求，傳松山區有某防疫旅館，不僅收居家檢疫者、收住一般旅客，甚至上周更收住快篩陽性旅客，讓員工恐慌，怕重演諾富特事件。北市觀傳局長劉奕霆表示，的確這家防疫旅館已被徵用為「備援收住快篩陽性的防疫旅館」，但醫療團隊都有做好防疫規畫及動線。

松山區一家防疫旅館員工向里長及議員投訴。里長陳峙穎說，這家旅館員工向他投訴，指旅館都有收住一般及居家檢疫旅客，但從上周六開始，竟住進一批快篩陽性旅客，接著第二批也入住，主管還發公開信，表示旅館將收住「特殊客」，讓他們相當擔心。

甚至員工擔憂的是，先前旅館就有同時收住一般及居家檢疫旅客，現在又收住快篩陽性，公司根本沒有跟員工講清楚，員工不知道狀況下，讓他們很恐慌。甚至特殊客的通道，也與員工走的通道混在一起，在此刻疫情升溫下，讓他們更加擔心。

議員苗博雅也質疑，這家防疫旅館業者，沒有做好內部員工的溝通，員工不知情自己要照顧的對象，恐難落實分層分流的SOP，的確令人擔心。甚至這家防疫旅館要作為備援的集中檢疫所，也應該要等一般旅客轉出之後才收住。

苗博雅說，先前市長柯文哲要求旅館業者，要不就是純旅館，不然就是純防疫旅館，不得混住，當時北市還有六家，但經這段時間，竟還有一家防疫旅館還有混住狀況。議員昨上網查，發現這家防疫旅館，一般旅客還是可以訂房。

北市觀光傳播局長劉奕霆說，這家旅館員工不知情收住快篩陽性旅客，已要求業者與員工加強溝通，至於外界擔心是否混住，恐造成防疫破口，業者已答應今天前，會將一般旅客轉出，成為純防疫旅館，至於收住快篩陽性旅客，也會整棟提供收住。

劉奕霆表示，這家旅館已經做好分層分流的防疫措施，劉也坦言，因北市設置五處快篩站，篩檢出陽性的民眾，北市府都會收住於集中檢疫所，但因現有集中檢疫所數量不夠，市府目前已先徵用這家防疫旅館，收住快篩陽性旅客。

劉奕霆說，北市府會陸續徵用「備援收住快篩陽性旅客的防疫旅館」，目標是徵用至一千床。