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防疫再升級 北市關渡自然公園全區關閉

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
關渡自然公園將關閉至5月28日止。圖／翻攝關渡自然公園網站
關渡自然公園將關閉至5月28日止。圖／翻攝關渡自然公園網站

國內疫情持續升溫，雙北防疫等級提升至三級警戒。台北市動保處今天也宣布，關渡自然公園自明起不對外開放；另外，北市地政局公告，將暫停各地區地政事務所到府到院服務。

動保處表示，14日已先行關閉室內場館自然中心，明天開始將配合防疫升級，在5月28日前全園區不對外開放。

動保處說，在疫情嚴峻時刻，民眾應保持冷靜，做好個人自主健康管理，外出口罩不離口，嚴守1.5公尺社交距離，後續動保處將隨時視疫情發展狀況調整自然公園開放啟用時間。

而動保處動物救援、動物之家動物領回等必需服務不停歇，除因應疫情推出線上動物認養預約服務，針對確診患者無法照護之犬、貓亦提供每日收費200元之緊急安置服務。

地政局表示，目前疫情社區傳播風險升高，已經暫停北市各地政事務所各項到府到院服務，萬華區建成地政事務所轄內各項土地登記、測量及地籍謄本等申請案件，也可利用跨所登記，或至其他五個地政事務所辦理跨所代收。

疫情 北市 社交距離

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