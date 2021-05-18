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防疫三級警戒！淡水警方配合區公所稽查強制戴口罩
疫情拉警報，雙北均已進入第三級警戒，但仍有少數民眾不願配合戴口罩、甚至不聽勸告還施暴，新北市淡水警分局認為需要公權力介入強化稽查取締，今天上午派員陪同淡水區公所到傳統市場及老街商圈實施聯合稽查。
今天上午8時30分，淡水區長巫宗仁率隊前往中正路8巷和清水街傳統市場、以及老街商圈聯合稽查，警方亦派員配戴口罩、護目鏡及手套隨行，同時段其他派出所與交通分隊另編排專責警力共同執行，1個多小時下來，街上大部分民眾都有戴口罩，僅勸導1件。
淡水警分局呼籲，疫情警戒第三級期間應減少非必要的外出及活動，並且勤洗手與消毒，徹底做好手部清潔，以及落實實名制等相關規定，再次提醒民眾出門務必全程配戴口罩，否則將依違反「傳染病防治法」開罰3千元至1萬5千元。
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