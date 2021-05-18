空蕩蕩的台北市街頭 封城網路聲量大幅攀升

image source：張哲生拍攝提供

文／朱涵瑜



隨著本土病例大爆發雙北地區宣布進入第三級警戒之後首日上班，公車、捷運人潮明顯減少許多，捷運車廂內乘客也會自動「梅花座」，而週末假日的台北市街頭，更是上演著難得一見的「空城計」，北市幾大鬧區包括百貨業集中的信義區、東區、西門町..等地方，人潮明顯減少，即使未達第四級全面封城階段，民眾的「自主封城」已為進行式，總統蔡英文於16日臉書上發文感謝雙北民眾：「在網路社群上，看到許多人都上傳『空無一人』的照片，空無一人的背後，是團結防疫的展現。只要繼續保持，我們一定能克服疫情戰。」

「硬封城、軟封城」 「長、短期封城」 搞懂了嗎？



從2020年1月23日台灣爆發首例確診案例開始，一年多來，針對封城相關議題，有相當多討論，但台灣有中可能會封城呢？指揮官陳時中日前表示，一旦連續14天每日出現100例確診個案，就會宣布進入第四級警戒，屆時很可能就會進入封城階段。





image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/01/23~2021/05/17)





根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/01/23至2021/5/17）統計調查，針對「封城」兩字的討論聲量，近日不斷飆升，尤其是5月16日單日創下17,727筆紀錄，而這也是單就討論台灣國內封城議題的最高聲量（2020/01/23的24195筆，多以武漢封城為討論），顯見疫情升溫之際，封城話題民眾關心程度之熱切。

從國際上的經驗來說，封城可概括分為硬封城與軟封城，也能分為短期封城以及長期封城。

1、硬封城

第一個封城的武漢，當時採取硬封城「全境封鎖」手段，當地對外的機場、車站、要道統統封閉阻斷，武漢市內交通停運，主要是希望阻絕疫情向外擴散，就連大眾交通運輸工具、私人汽機車也停駛，僅剩物資輸送，其餘的一律阻絕。

2、軟封城

軟封城又稱為「半封城」，主要是管制出入口、暫時關閉不必要的出入通道，透過區域防控的方法，管制出入口及人員進出，防止疫情向內擴散。今年年初，日本實施「軟封城」，不過效果似乎不佳，日本政府還因此將緊急狀態延長。

3、長期封城、短期封城

相較於短時期的封城，有人認為，長期封城最直接衝擊到的就是民生、經濟，包括經濟活動、股市都會受到牽連影響，因此長期封城，對經濟傷害相當大，一旦實施，到時候政府勢必提出更全面的補助措施、救濟方案，減少傷害。



無論是哪一種封城措施，封城的最重大用意，就是希望能全力避免確診人數超過醫療照護量能，萬一造成醫療體系崩潰，後果恐怕難以收拾。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月23日至2021年05月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『封城』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 延伸閱讀







