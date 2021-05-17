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影／高雄護理之家人員遊萬華中鏢 39名長輩連夜急撤

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員確診，讓高雄市衛生局繃緊神經。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員確診，讓高雄市衛生局繃緊神經。記者徐如宜／攝影

高雄鳳山區某醫院一名男性行政人員曾到台北萬華，疑似因此確診新冠肺炎，由於他工作地點在醫院護理之家，且足跡遍及醫院多個樓層，研判院內感染風險高。長輩體弱，一旦遭染疫後果不堪設想，市府團隊展開減災大作戰，今晚緊急將39名長輩移往醫院負壓隔離病房，一切以高規格處理。市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，也向多名公衛專家請益，要盡力減災，避免病毒擴散。

「明天天亮以前要清空完成消毒！」陳其邁親自督導此事，要求用最快時間除將病患移到安全地點，要將空間徹底消毒。

今晚7點多，這家醫院外停放兩輛防疫遊覽車，大批穿隔離衣工作人員忙進忙出，氣氛有些緊繃，現場還有大批警力管制秩序，目擊者在網路社群議論紛紛。

衛生局表示，這名60多歲男性護理之家行政人員，5月8日曾至台北萬華區活動，當天搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，再騎機車返家。5月9日家未外出，10日出現喉嚨痛症狀，5月13日從診所就醫返家，5月17日因有喉嚨痛等症狀到醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，現隔離住院中。

經衛生局疫調確認，該個案自5月10日發病後每天都到醫院上班，足跡遍及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，市府擔心疫情擴大，立即啟動「仁惠醫院清零專案」，邀集林孟志、林俊祐、洪敏南等醫療及感染控制專家組成專家小組，與衛生局共同進行進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫作業。

今晚也將55名員工召回採檢並進行居家隔離，住院病人39人安置採檢後送負壓隔離病房，該院清空後將全面消毒，要在最短時間內控制情勢，防止疫情蔓延。

該醫院職員家屬吳先生今晚送衣服等物品要給家人，他說，對台灣醫療有信心，相信家人能平安回家。

高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員確診，讓高雄市衛生局繃緊神經。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員確診，讓高雄市衛生局繃緊神經。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山這家醫院外今晚停放2輛防疫遊覽車，大批穿隔離衣工作人員忙進忙出，氣氛緊繃，目擊者在網路社群議論紛紛。。翻攝自臉書「鳳山人在地大小事」
高雄鳳山這家醫院外今晚停放2輛防疫遊覽車，大批穿隔離衣工作人員忙進忙出，氣氛緊繃，目擊者在網路社群議論紛紛。。翻攝自臉書「鳳山人在地大小事」
高雄市衛生局長黃志中今晚10點30分在醫院外說明處理過程。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局長黃志中今晚10點30分在醫院外說明處理過程。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員確診，讓高雄市衛生局繃緊神經。記者徐如宜／攝影
高雄鳳山區這家醫院附設護理之家有行政人員確診，讓高雄市衛生局繃緊神經。記者徐如宜／攝影

新冠肺炎 COVID-19 負壓隔離病房 疫情 陳其邁 居家隔離

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