北市雙子星開發案 環評會審查通過

瑞芳區公所為配合新北市政府防疫緊急應變政策，自上週開始架設異地辦公線路，今(17)日進行1/3的人力分流，明(18)日開始在瑞龍市民活動中心三樓進行異地辦公，而包括平溪、雙溪、貢寮三區，也將於明(18)日前將異地辦公設施、人員分配完成，希望保障區公所能應變疫情的緊急變化。

2021-05-17 19:24