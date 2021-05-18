北市雙子星開發案 環評會審查通過

中央社 / 台北17日電

北市環保局今天通過雙子星環評，後續完成都市設計審議後，即可請領建照動工。

北市環保局今天召開環評委員會，審查「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案環境影響說明書」。雙子星案通過環境影響評估審查，後續完成都市設計審議後，就可請領建照動工。

開發單位台北雙星股份有限公司規劃由機場捷運A1台北車站上預留鋼柱續接向上興建地上74層、56層兩棟大樓，將作為商場百貨、旅館、辦公室、城市美術展覽館、餐廳、觀景台等使用。

雙星公司因應環評委員審查建議，以綠運具使用率提升至80%進行規劃，導入MaaS（交通行動服務）及智慧交控等管理策略，並於D1棟6樓規劃「綠色友善示範停車專區」集中設置電動停車位、共享車停車位及婦幼停車位等。

此外，優化基地周邊人行動線，改善交通衝擊，並將循環經濟、節能減碳概念納入建築設計，承諾設置智能工地、後續如有光害陳情將無條件負責解決、交通停車訊息資料開放、取得綠建築黃金級標章、美國LEED綠建築黃金級標章、美國WELL健康建築黃金級標章、台灣智慧建築黃金級標章、設置1007平方公尺的太陽能板等。

環評委員會經綜合考量，雙子星案對生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍，認定環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，通過環境影響評估審查。

綠建築 環評 北市

延伸閱讀

新冠肺炎疫情升溫 北市下令不開放里辦公處

北市快篩陽性 要填發病前3天足跡並聯絡接觸者

影／北市收治量能不足 議員建議2地點可整棟徵用

北市近3萬人恐有思覺失調症 45歲以下者為高風險族群

相關新聞

北車雙子星開發案 環評過關

台北市政府昨召開環評大會火速通過「台北車站特定區C1D1雙子星案」，後續雙子星只要再通過都市設計審議、性能審查，即可動工...

西堤蘆洲集賢店違規 遭勒令停業

新北市府公告餐飲場所應遵守實聯制、隔板並採梅花座等防疫措施，王品集團旗下的西堤牛排蘆洲集賢店未遵守規定，複查又沒改善，前...

新北關閉8大類場所 違者可罰30萬

疫情急速升溫，新北市累計已有148確診案例，市府昨天宣布夾娃娃機店、小說漫畫出租、釣蝦場、桌遊店等8大類具防疫風險的營業...

夾娃娃機成防疫破口 北市府下令暫停營業

本土疫情單日確診病例又創新高，雙北進行第三級防疫警戒，除了關閉八大場所及其他類似休閒娛樂場所外，由於北市自助選物販賣機事...

瑞芳公所實施異地辦公 三分之一員工防疫分流

瑞芳區公所為配合新北市政府防疫緊急應變政策，自上週開始架設異地辦公線路，今(17)日進行1/3的人力分流，明(18)日開始在瑞龍市民活動中心三樓進行異地辦公，而包括平溪、雙溪、貢寮三區，也將於明(18)日前將異地辦公設施、人員分配完成，希望保障區公所能應變疫情的緊急變化。

街友防疫不遺落 汐止區長送口罩、酒精物資

疫情持續升溫，汐止區公所除了配合新北市政府動員環境大消毒，今(17)日上午汐止區長陳健民也帶著酒精、口罩關懷街友，提醒他們配合防疫要記得戴口罩，噴酒精消毒，而街友感謝公所的關心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。