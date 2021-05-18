北市雙子星開發案 環評會審查通過
北市環保局今天通過雙子星環評，後續完成都市設計審議後，即可請領建照動工。
北市環保局今天召開環評委員會，審查「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案環境影響說明書」。雙子星案通過環境影響評估審查，後續完成都市設計審議後，就可請領建照動工。
開發單位台北雙星股份有限公司規劃由機場捷運A1台北車站上預留鋼柱續接向上興建地上74層、56層兩棟大樓，將作為商場百貨、旅館、辦公室、城市美術展覽館、餐廳、觀景台等使用。
雙星公司因應環評委員審查建議，以綠運具使用率提升至80%進行規劃，導入MaaS（交通行動服務）及智慧交控等管理策略，並於D1棟6樓規劃「綠色友善示範停車專區」集中設置電動停車位、共享車停車位及婦幼停車位等。
此外，優化基地周邊人行動線，改善交通衝擊，並將循環經濟、節能減碳概念納入建築設計，承諾設置智能工地、後續如有光害陳情將無條件負責解決、交通停車訊息資料開放、取得綠建築黃金級標章、美國LEED綠建築黃金級標章、美國WELL健康建築黃金級標章、台灣智慧建築黃金級標章、設置1007平方公尺的太陽能板等。
環評委員會經綜合考量，雙子星案對生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍，認定環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，通過環境影響評估審查。
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