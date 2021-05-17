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夾娃娃機成防疫破口 北市府下令暫停營業
本土疫情單日確診病例又創新高，雙北進行第三級防疫警戒，除了關閉八大場所及其他類似休閒娛樂場所外，由於北市自助選物販賣機事業（夾娃娃機店）多為無人看管的半開放空間，避免營業場所成為防疫破口，今日將全面關閉，暫停營業。
另外，避免釣蝦場、釣魚場成為群聚地點，北市府要求業者抽乾水池暫停營業，桌遊店、互動式情境體驗服務（AR/VR）等場所有青少年群聚，無法確實落實維持社交距離、全程戴口罩、建立實聯制、量測體溫、人流管制等防疫措施，為保障全體國民健康，北市府也下令暫停營業。而避免病毒飛沫傳染，餐飲業等附設卡拉OK設備亦不得使用，至於何時恢復營業？北市產發局表示，會視疫情發展另行公告。
產發局表示，將會派員不定期巡視及稽查停業狀況，經發現中央公告應停業場所有違規者，將依「傳染病防治法」處新6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
產發局呼籲，疫情不斷升溫，民眾非必要請勿外出，減少人與人接觸，營業場所除提供民生必需品外，建議暫停營業，讓確診案例不再爆發成長，以免超過醫療負荷量能。
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