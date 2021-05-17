快訊

七天內兩次分區限電 台電承認：供電不足

為什麼又是CD組分區停電？台電晚間說明原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夾娃娃機成防疫破口 北市府下令暫停營業

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
家娃娃機店難以落實防疫措施，也全面暫停營業。圖／北市產發局提供
家娃娃機店難以落實防疫措施，也全面暫停營業。圖／北市產發局提供

本土疫情單日確診病例又創新高，雙北進行第三級防疫警戒，除了關閉八大場所及其他類似休閒娛樂場所外，由於北市自助選物販賣機事業（夾娃娃機店）多為無人看管的半開放空間，避免營業場所成為防疫破口，今日將全面關閉，暫停營業。

另外，避免釣蝦場、釣魚場成為群聚地點，北市府要求業者抽乾水池暫停營業，桌遊店、互動式情境體驗服務（AR/VR）等場所有青少年群聚，無法確實落實維持社交距離、全程戴口罩、建立實聯制、量測體溫、人流管制等防疫措施，為保障全體國民健康，北市府也下令暫停營業。而避免病毒飛沫傳染，餐飲業等附設卡拉OK設備亦不得使用，至於何時恢復營業？北市產發局表示，會視疫情發展另行公告。

產發局表示，將會派員不定期巡視及稽查停業狀況，經發現中央公告應停業場所有違規者，將依「傳染病防治法」處新6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

產發局呼籲，疫情不斷升溫，民眾非必要請勿外出，減少人與人接觸，營業場所除提供民生必需品外，建議暫停營業，讓確診案例不再爆發成長，以免超過醫療負荷量能。

釣蝦/魚場水池抽乾，避免人群聚集。圖／北市產發局提供
釣蝦/魚場水池抽乾，避免人群聚集。圖／北市產發局提供

北市 疫情 社交距離 夾娃娃機

延伸閱讀

新竹市防疫 公有市場禁止內用、邊走邊吃

街友防疫不遺落 汐止區長送口罩、酒精物資

北市府啟動居家辦公 公務員怨設備不足難實施

宣布高中以下停課跳過中央？ 柯文哲：這應是地方事務

相關新聞

夾娃娃機成防疫破口 北市府下令暫停營業

本土疫情單日確診病例又創新高，雙北進行第三級防疫警戒，除了關閉八大場所及其他類似休閒娛樂場所外，由於北市自助選物販賣機事...

瑞芳公所實施異地辦公 三分之一員工防疫分流

瑞芳區公所為配合新北市政府防疫緊急應變政策，自上週開始架設異地辦公線路，今(17)日進行1/3的人力分流，明(18)日開始在瑞龍市民活動中心三樓進行異地辦公，而包括平溪、雙溪、貢寮三區，也將於明(18)日前將異地辦公設施、人員分配完成，希望保障區公所能應變疫情的緊急變化。

街友防疫不遺落 汐止區長送口罩、酒精物資

疫情持續升溫，汐止區公所除了配合新北市政府動員環境大消毒，今(17)日上午汐止區長陳健民也帶著酒精、口罩關懷街友，提醒他們配合防疫要記得戴口罩，噴酒精消毒，而街友感謝公所的關心。

汐止行政中心不能進 一樓平台設聯合櫃台

疫情持續升溫，本土案例爆增，也讓公部門防疫再升級，汐止區公所聯合行政中心內的戶政、稅捐等公家機關，在一樓平台設櫃，為民眾服務，民眾洽公不能再進到大樓裡，目前已經加緊籌備中，預計明(18)日實施。

平溪區老街落實消毒 檢查合格才能開店

平溪區雖有許多旅遊觀光景點，但因應防疫升級，平溪區公所封閉活動中心與市府規定的相關館舍，包括菁桐礦業生活館與十分瀑布觀景台都不開放遊客進入，而魅力商圈也督促老街店家應落實防疫消毒，經檢查合格才能營業，小吃店也撤除內用桌椅，保障居民遊客的健康安全。

阻斷病毒傳播 石門區公所封閉石門洞、白沙灣等景點

雙北市進入防疫第三級警戒，今(17)日第一個上班上課日，為阻斷新冠肺炎病毒的傳播風險，石門區公所鼓勵民眾洽公以線上申辦方式替代實際到公所臨櫃辦理，此外針對區內的多個風景區、景點像是石門洞公園以及白沙灣，也宣布即刻封閉，避免群聚，以及不必要的戶外活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。