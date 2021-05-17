瑞芳公所實施異地辦公 三分之一員工防疫分流

瑞芳區公所為配合新北市政府防疫緊急應變政策，自上週開始架設異地辦公線路，今(17)日進行1/3的人力分流，明(18)日開始在瑞龍市民活動中心三樓進行異地辦公，而包括平溪、雙溪、貢寮三區，也將於明(18)日前將異地辦公設施、人員分配完成，希望保障區公所能應變疫情的緊急變化。

原本瑞芳區瑞龍市民活動中心三樓，每周一固定有老人會的長輩進行動健康的舞蹈課，上週開始因應市府防疫政策，銀髮據點活動暫緩，而瑞龍活動中心的場地也透過一週的牽線配電時間，暫時作為瑞芳區公所的第二辦公室。

瑞芳區公所秘書室主任黎俊廷表示，異地辦公的空間，因應安全社交距離，設置1.5公尺的間隔，在今(17)日下午也完成各位同仁的電腦裝設與連線，待18日正式辦理異地辦公後，瑞龍活動中心三樓並不對一般民眾開放，如有洽公需求，仍需配戴好口罩，至瑞芳區公所本部進行辦理。

瑞芳區長施玉祥表示，今(17)日一早便召集各課室員工討論人員分配的名單，透過1/3的人力進行分流辦公，能確保一旦有群聚感染時，公所有一定能力繼續營運辦公，而瑞芳區不僅活動中心封起，包括黃金博物館、昇平戲院、侯硐地區各展館等市府規範景點都已不開放民眾進入，希望降低民眾遊玩的意願，好好在家配合緊急的防疫時期。

除了風景景點，為了確保瑞芳美食廣場符合防疫規範，瑞芳區長施玉祥16日也前視察各攤商的防疫措施，不僅盡量鼓勵外帶，也透過實名制的落實，讓民眾更配合重視防疫，瑞芳美食廣場也在17、18、19日透過三天消毒、換管線工程，降低民眾群聚的可能，並期望提供更安全舒適的美食環境。