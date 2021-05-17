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街友防疫不遺落 汐止區長送口罩、酒精物資
疫情持續升溫，汐止區公所除了配合新北市政府動員環境大消毒，今(17)日上午汐止區長陳健民也帶著酒精、口罩關懷街友，提醒他們配合防疫要記得戴口罩，噴酒精消毒，而街友感謝公所的關心。
不讓防疫出現破口，除了行政中心做好把關，落實實聯制，汐止區長陳健民一大早也前往汐止火車站，帶著防疫宣導標語看板，請大家做好防疫措施，就算坐在廣場戶外聊天，都要記得把口罩戴上，另外，最要的是要來關心街友，並且送上防疫物資。
汐止區長陳健民表示，目前疫情相對嚴竣，街友也是公所觀察的對象，街友他們在外面也必須要戴口罩，今天代表侯市長來送口罩跟酒精，希望街友在疫情非常嚴竣的情況下，個人基本的衛生習慣、基本的防疫措施還是要顧到。
本土案例爆增，防疫繃緊神經，除了廣場，汐止區長陳健民及汐止火車站站長一行人，也進到站內幾個逃生梯的樓梯間，提醒街友們做好防疫，不管走到那裡都要記得戴口罩，當天訪視如果遇到街友不在的，公所也將防疫物資留下。
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