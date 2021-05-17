汐止行政中心不能進 一樓平台設聯合櫃台

疫情持續升溫，本土案例爆增，也讓公部門防疫再升級，汐止區公所聯合行政中心內的戶政、稅捐等公家機關，在一樓平台設櫃，為民眾服務，民眾洽公不能再進到大樓裡，目前已經加緊籌備中，預計明(18)日實施。

汐止行政中心大樓公家機關不少，有公所、戶政、稅捐機關、社福中心等等，每天進到裡頭洽公的人很多，只是土本疫情大爆發，防疫再升級，今(17)日汐止區公所除了將原本四個出入口，封了三個，壓縮只開放一個出入口，方便做管制之外，也將一樓平台整理出來，放了辦公桌椅及電腦，將大樓各機關的洽公區集中，接下來管制洽公民眾不能再進到大樓裡頭。

汐止區長陳健民指出，新冠肺炎疫情越來越嚴竣，汐止區行政中心為了因應這一次的變化，在為民服務部分做了調整，在5/18日開始，從一樓設置服務平台到11樓公所員工分層辦公、以及自強、復興市民活動中心，會做為民服務以及辦公的提供。

陳健民表示，為民服務採取洽公區與辦公區分流，市民的部分，市民來洽公以不進入行政大樓為原則，相關的為民服務各機關，不管是公所、就業服務站、戶政、七星社福中心、或是稅捐等公家機關，都在一樓平台設櫃，為民眾服務，另外，公所也啟動異地辦公，將各課室同仁拆成三個分區辦公，分別到公所11樓、自強市民活動中心跟復興市民活動中心分區辦公，做好全面防疫，也務求服務不中斷。