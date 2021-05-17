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平溪區老街落實消毒 檢查合格才能開店

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區老街落實防疫消毒，經檢查合格才能營業。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區老街落實防疫消毒，經檢查合格才能營業。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區雖有許多旅遊觀光景點，但因應防疫升級，平溪區公所封閉活動中心與市府規定的相關館舍，包括菁桐礦業生活館與十分瀑布觀景台都不開放遊客進入，而魅力商圈也督促老街店家應落實防疫消毒，經檢查合格才能營業，小吃店也撤除內用桌椅，保障居民遊客的健康安全。

平溪區為配合新北市府的防疫政策，在上週進行全區活動中心的查封後，公有場館與風景區也在週末進行封閉，包括十分瀑布觀景台與菁桐礦業生活館，並在今(17)日也開始搬運公所部分設備至平溪市民活動中心，要落實異地辦公，降低公所突發群聚感染而辦公停滯的可能。

平溪區長曾繁盛表示，為防止有些都市民眾，認為鄉下地區空氣清新而造訪，卻成為疫情帶原的破口，此次風景區的封閉，希望減少遊客前來的意願，以保護在地居民的健康安全，而公所也與平溪魅力商圈，針對每間商家做嚴格的防疫把關，要求每日的消毒才能准許開店。

平溪鄉魅力商圈理事長王聖凱表示，這幾天老街店面生意都不好，客人一天下來僅五六個，商圈不只要求小吃店撤離桌椅以推廣外帶，避免民眾在室內群聚，有些店家也配合防疫而休店，提醒民眾疫情延燒期間，應待在家減少出門，避免被傳染及傳染他人的機會，讓這片土地盡快恢復往日的祥和。

平溪 疫情

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