阻斷病毒傳播 石門區公所封閉石門洞、白沙灣等景點

雙北市進入防疫第三級警戒，今(17)日第一個上班上課日，為阻斷新冠肺炎病毒的傳播風險，石門區公所鼓勵民眾洽公以線上申辦方式替代實際到公所臨櫃辦理，此外針對區內的多個風景區、景點像是石門洞公園以及白沙灣，也宣布即刻封閉，避免群聚，以及不必要的戶外活動。

石門區長林俊宏表示，避免不必要的外出，有計劃要前往洽公的民眾，可以先電話詢問，若是可以採用線上申辦，就應該避免出門，另外考量石門區內風景區多，除了對店家進行防疫宣導外，也即刻封閉熱門的石門洞公園及白沙灣等景點，讓防疫做到滴水不漏。

區長林俊宏指出，進入三級警戒後，民眾應避免不必要的外出行程，因此規劃線上洽公作為防疫的第一步，另外針對觀光熱區石門洞、白沙灣、老梅綠石槽以及青山瀑布涼亭等景點都暫時封閉不開放，期待透過大家共同努力阻斷病毒傳播，藉此要將疫情穩定、控制下來。