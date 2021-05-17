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北市府啟動居家辦公 公務員怨設備不足難實施

中央社 / 台北17日電

北市疫情警戒升至第三級首個上班日，人事處表示，市府所有局處已開始實施居家辦公，讓公務員儘量不用出門。但有公務員反映因設備問題，不僅無法異地辦公，想在家上班也很難。

中央流行疫情指揮中心15日宣布台北市疫情警戒升至第三級，北市府隨即宣布今天開始啟動異地辦公、居家辦公。

台北市政府人事處副處長林錦慧今天表示，萬華區已啟動異地辦公，根據昨天的統計，在萬華區上班的共有2461名公務員，扣除警消等外勤人員862人，實施異地辦公的有361人、居家辦公83人、在原辦公場所的有1155人。

至於市府其他局處，林錦慧說，已要求開始實施居家辦公，異地辦公部分則沒有特別要求，今天已下調查表要求各局處回報人數。

一名不願具名官員指出，雙北疫情警戒升至第三級後，照理來講今天應開始異地辦公，市府卻只實施居家辦公，「我覺得整個市府都超混亂」。

這名官員指出，因為有些公文無法用電子公文系統簽呈、有些業務須直接面對民眾，導致局處內只有約1成的人可以居家辦公，其餘9成都得照常到原辦公場所工作。

此外，這名官員質疑，市府去年就有演練過異地辦公，但其所屬局處的第二辦公場所卻連電腦都沒有，根本無法達到人員分流、減少群聚的效果，懷疑市府沒有準備好，所以只要求居家辦公。

另一局處基層人員表示，本來今天是要去第二辦公場所實施異地辦公的，結果直接開始演練居家辦公，讓人摸不著頭緒。

一名股長則說，今天局處在統計居家辦公人數，本來股內想安排1天1名人力上班就好，但被要求至少要有一半人力到市府辦公，這規定非常不合理，應看各機關業務性質規範，「都什麼時間點了還要求大家進去上班」。

林錦慧表示，去年只是要求各局處演練異地辦公，人事處僅調查第二辦公場所的地點及演練時間，沒有統計人數；經過了1年，局處應主動檢視第二辦公場所的線路、設備是否整備好。

林錦慧說，原本14日發公文時是要求居家辦公人數不要超過局處人力的1/3，但疫情持續升溫，做法可能會再調整，儘量讓同仁能不要出門、減少接觸為原則。

林錦慧強調，無論異地辦公或在原辦公場所，都會要求同仁要做好勤消毒、戴口罩、維持社交距離等防護措施。

疫情 北市 公務員

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