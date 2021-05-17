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高雄市公布2確診案足跡 義享天地、大順路好市多在列

新北疫調累計足跡出爐 傳統市場成防疫熱區

中央社 / 新北17日電

疫情升溫，新北市確診人數持續增加，足跡太龐雜，市長侯友宜今天改公布累計足跡的地點，其中以傳統市場成防疫熱區，籲有到過這些地點民眾若有症狀速篩檢。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，在中央授權地方公布確診個案足跡太過龐雜下，新北市改採公布累計足跡的熱區方式辦理。

侯友宜表示，近來1724例到2009例的公共場域足跡熱點分別是5月7日土城學府市場，5月10日土城綜合運動場，5月10日土城學府市場，5月10日永和仁愛公園，5月10日三重果菜市場，5月11日民德公園及旁邊市場，5月11日三重水流宮市場，5月11日土城清溪公園，5月12日三峽公有市場，5月12日土城清溪公園，5月12日中和大潤發（福祥路），5月13日土城清溪公園，5月13日民德公園及旁邊市場，5月13日永和仁愛公園，5月14日板橋興隆市場，5月15日板橋瑞億市場（板橋四川路2段249巷），5月15日板橋國慶黃昏市場。

侯友宜表示，軌跡都重覆在某些點上，就可以列為嚴格管理的重點區域，加強管理，成為加強防疫的重點地區，用刑警偵查手段來強化處理及分析，將疫調資訊做連結及戰略分析。

他表示，從足跡來看市場是重要傳播地方，未來將列為重點，下令要求各市場要戴緊口罩及管控好人流，民眾沒事不要出門。若民眾曾至過這些地方應多注意健康，若身體有狀況就應儘速去做篩檢。

侯友宜 疫情

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