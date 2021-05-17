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新北20名警員做疫調！柯文哲：疫調沒意義 不如找接觸者

聯合報 / 記者胡瑞玲林麗玉潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，與其花力氣在疫調上，不如去找可能的接觸者比較實際。圖／截自udnTV
台北市長柯文哲表示，與其花力氣在疫調上，不如去找可能的接觸者比較實際。圖／截自udnTV

雙北地區為新冠肺炎本土案例新增熱區，其中又以北市萬華及新北板橋區最多，新北市長侯友宜昨責成警察局調派20名警力，支援衛生局疫調。台北市長柯文哲表示，與其把力氣花在沒意義的疫調，不如找可能的接觸者。

新北調派警力協助疫調，北市衛生局因本土確診案例多暫定不疫調，是否未來也會考慮調派警察做疫調？柯文哲說，「不知道該怎麼做」，現在本土案例暴增至600人，這600人要做疫調，實務上有困難。

柯文哲表示，「與其把力氣花在沒有意義的疫調上，不如退到第二線，從確診者下手找可能的接觸者比較實際」，現階段任何人不要讓為沒去過疫調足跡就安全，還是要乖乖戴口罩、盡量待在家，若外出就不要吃東西、拿下口罩。

衛生局 柯文哲 侯友宜 萬華

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