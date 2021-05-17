新北20名警員做疫調！柯文哲：疫調沒意義 不如找接觸者
雙北地區為新冠肺炎本土案例新增熱區，其中又以北市萬華及新北板橋區最多，新北市長侯友宜昨責成警察局調派20名警力，支援衛生局疫調。台北市長柯文哲表示，與其把力氣花在沒意義的疫調，不如找可能的接觸者。
新北調派警力協助疫調，北市衛生局因本土確診案例多暫定不疫調，是否未來也會考慮調派警察做疫調？柯文哲說，「不知道該怎麼做」，現在本土案例暴增至600人，這600人要做疫調，實務上有困難。
柯文哲表示，「與其把力氣花在沒有意義的疫調上，不如退到第二線，從確診者下手找可能的接觸者比較實際」，現階段任何人不要讓為沒去過疫調足跡就安全，還是要乖乖戴口罩、盡量待在家，若外出就不要吃東西、拿下口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言