快訊

國軍防疫大作戰 軍校、外島部隊即日起停止休假

新北公布確診足跡 土城、三重、永和﹑板橋還有中和大潤發

議員建議公有宿舍當檢疫所 北市：防疫旅館房間數更多

聯合報 / 記者胡瑞玲林麗玉潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲表示北市醫療量能還夠；副市長黃珊珊表示，北市防疫旅館數量可滿足確診者需求。圖／截自udnTV影音
台北市長柯文哲表示北市醫療量能還夠；副市長黃珊珊表示，北市防疫旅館數量可滿足確診者需求。圖／截自udnTV影音

國內本土案例暴增，恐怕也已出現確診者等不到病床的情況，北市議員游淑慧建議，若無法靠醫療體系收治，建議將公訓中心學員、職務宿舍，或北投捷運的學員宿舍，「整棟徵用」來做為檢疫所和輕症患者恢復所，台北市長柯文哲表示，北市醫療量能是全台最高，目前量能還OK。

柯文哲表示，台北醫療能量為全台最高，若有問題那其他地區就會更煩惱，雖說如此但醫療體系仍要保留醫療治療能量。

先前與衛福部常務次長石崇良、中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳討論後，決定住院超過10天且狀況OK者就可移到防疫旅館，而確診但沒有明顯症狀者，「說不定可在家自我健康管理即可」，稍微有症狀者就安排至檢疫所。

病患人數較少時，可以提供較高規格的保護及治療，但量多時就會有問題，針對北市醫療量能問題都有做規劃，針對確診者的安排，目前還是會安排至檢疫所或醫院進行治療，倘若人數實在太多「那就是另外一回事」。

柯文哲呼籲，台北市民應「降低活動、減少傳染速度」，在醫療可以應付的範圍內，危機就可以度過。

黃珊珊補充說明，議員游淑慧建議的北投捷運學員宿舍、公訓中心各僅有40間宿舍，但北市的需求量遠遠超過這個數字，但北市防疫旅館都各有約200間，足夠滿足確診者需求。

日前傳出有2名確診者因病床滿載無法入院，外界質疑北市醫療量能是否能解決病床、救護車不足問題，柯文哲表示，目前確診者均已安排至安心檢疫所或醫院進行治療，現階段沒有確診者還在外面，目前收治數量還在北市醫療量能的處理範圍內。

柯文哲說，北市府每日都在監看醫療量能問題，重申台北市是全台醫療量能最好的地方，若台北市出問題，其他地方也就慘了，但還是強調希望確診者人數不要上升太快，呼籲全國國民降低活動、減少人與人傳染的機會。

北市 柯文哲 宿舍 游淑慧

延伸閱讀

個案多難定序 張上淳：台灣是一個大群聚

提前記者會宣布停課 柯文哲透露確診數：今比昨更高

柯文哲臉書點名文「乖在家？」網友讚回：耍廢救台灣

宣導防疫模仿柯文哲「比中指」　釣出本尊回應鳳梨嚇到急道歉

相關新聞

新北20名警員做疫調！柯文哲：疫調沒意義 不如找接觸者

雙北地區為新冠肺炎本土案例新增熱區，其中又以北市萬華及新北板橋區最多，新北市長侯友宜昨責成警察局調派20名警力，支援衛生...

影／升四級不代表真的封城 侯友宜：是高管制、低活動

對於日趨嚴峻的疫情，不少民眾都擔心雙北未來是否會升級四級警戒進而封城，新北市長侯友宜解釋，以今日新北狀況就已經算「類封城...

本土今增333例！柯文哲：民眾自動自發封城 大學應停課

本土確診再創單日新高，中央流行疫情指揮中心今公布新增333例本土確診，其中台北市新增158例、以萬華區89例最多。台北市...

路上還有人不戴口罩 侯友宜：拍照、存證就開罰

雙北已經全面進入疫情三級警戒，路上卻仍有不少民眾不戴口罩，新北市長侯友宜撂下狠話，「拍照、存證，就開罰」，責成相關單位強...

新北市確診暴增 侯友宜：為升四級做準備

新北市長侯友宜今日兩度召開記者會，面對日益嚴峻的疫情，他表示，連續三天確診數不斷上升，慢慢會接近到第四級，需再強化第三級...

不畏疫情開會 台北雙子星開發案三闖環評通過

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案（雙子星案）今第三次環評「闖關」，正值第三級疫情警戒期間仍照常舉行，雖室內梅花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。