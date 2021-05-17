議員建議公有宿舍當檢疫所 北市：防疫旅館房間數更多

國內本土案例暴增，恐怕也已出現確診者等不到病床的情況，北市議員游淑慧建議，若無法靠醫療體系收治，建議將公訓中心學員、職務宿舍，或北投捷運的學員宿舍，「整棟徵用」來做為檢疫所和輕症患者恢復所，台北市長柯文哲表示，北市醫療量能是全台最高，目前量能還OK。

柯文哲表示，台北醫療能量為全台最高，若有問題那其他地區就會更煩惱，雖說如此但醫療體系仍要保留醫療治療能量。

先前與衛福部常務次長石崇良、中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳討論後，決定住院超過10天且狀況OK者就可移到防疫旅館，而確診但沒有明顯症狀者，「說不定可在家自我健康管理即可」，稍微有症狀者就安排至檢疫所。

病患人數較少時，可以提供較高規格的保護及治療，但量多時就會有問題，針對北市醫療量能問題都有做規劃，針對確診者的安排，目前還是會安排至檢疫所或醫院進行治療，倘若人數實在太多「那就是另外一回事」。

柯文哲呼籲，台北市民應「降低活動、減少傳染速度」，在醫療可以應付的範圍內，危機就可以度過。

黃珊珊補充說明，議員游淑慧建議的北投捷運學員宿舍、公訓中心各僅有40間宿舍，但北市的需求量遠遠超過這個數字，但北市防疫旅館都各有約200間，足夠滿足確診者需求。

日前傳出有2名確診者因病床滿載無法入院，外界質疑北市醫療量能是否能解決病床、救護車不足問題，柯文哲表示，目前確診者均已安排至安心檢疫所或醫院進行治療，現階段沒有確診者還在外面，目前收治數量還在北市醫療量能的處理範圍內。

柯文哲說，北市府每日都在監看醫療量能問題，重申台北市是全台醫療量能最好的地方，若台北市出問題，其他地方也就慘了，但還是強調希望確診者人數不要上升太快，呼籲全國國民降低活動、減少人與人傳染的機會。