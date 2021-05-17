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本土今增333例！柯文哲：民眾自動自發封城 大學應停課

聯合報 / 記者林麗玉胡瑞玲潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天提出，民眾自動自發封城，不是出動軍隊的強制封城。柯文哲也呼籲中央，除了雙北高中以下停課後，他也呼籲教育局，也應該宣布大專院校停課。圖／翻攝直播
台北市長柯文哲今天提出，民眾自動自發封城，不是出動軍隊的強制封城。柯文哲也呼籲中央，除了雙北高中以下停課後，他也呼籲教育局，也應該宣布大專院校停課。圖／翻攝直播

本土確診再創單日新高，中央流行疫情指揮中心今公布新增333例本土確診，其中台北市新增158例、以萬華區89例最多。台北市長柯文哲表示，民眾自動自發封城，不是出動軍隊的強制封城。柯文哲也呼籲中央，除了雙北高中以下停課後，他也呼籲教育局，也應該宣布大專院校停課。

北市府今天兩度舉行疫情記者會，柯文哲在下午記者會上表示，台北市目前快篩1130人，其中陽性113人，陽性率高達10%代表，代表新冠肺炎是一個社區感染，柯文哲說，雙北宣布高中以下，包括高中、國中、小學、幼兒園等停課後，他也呼籲教育部，考慮大學也停課。

至於萬華區的快篩陽性率高達10%，他呼籲要進行自動自發封城，從現在開始，民眾沒事待在家，甚至市場上非民生必需的店家，都建議暫停營業，柯文哲說，這段時間，確診案例上升速度快，上升太快醫療會有問題，柯也呼籲全體國民，要用國民素質自我管理，解決危機，一旦上升太快，超過醫療容量，還是會崩潰。

柯文哲 北市 停課

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