力抗疫情 新北樂華、湳雅夜市等新北六夜市自主停業

近期疫情加劇，新北市15日進入第三級警戒，新北市長侯友宜也宣布要求各場域落實管制措施，市場處也逐一確認本市列管夜市已於出入口處或各別攤位進行實聯管制，並嚴格執行相關防疫作為。市場處表示，即日起，林口夜市、永和樂華夜市及板橋湳雅夜市等六個夜市自主停業。

根據新北市市場處網站，目前共有六個夜市自行停業，分別為永和樂華夜市停業至5月23日；林口夜市、板橋湳雅夜市及板橋新興夜市停業至5月28日；樹林興仁花園夜市停業至6月3日；水沙崙夜市停業至6月8日

公有零售市場方面則有三處自行停業，淡水中正美食廣場停業至5月20日；野柳臨時攤販集中場停業至5月28日；瑞芳美食廣場停業至5月19日。民有零售市場則均正常營業。市場處將於官方網站不定時更新最新停業資訊，民眾可透過網路即時掌握最新營業狀況(https://tinyurl.com/ymtxd3aa)。

市場處長盛筱蓉表示，本處於5月15及16日全面逐一輔導列管夜市攤商加強防疫作為，不少攤商及消費者都積極配合防疫措施，達到近九成外帶之成效，目前更已有6座夜市自主停業，一起團結抗疫。儘管防疫相關工作勢必造成不便，大家也不能鬆懈，感謝攤商及業者共同配合，也請市民朋友多加體諒。此外，也提醒民眾前往消費請佩戴口罩、配合相關防疫措施，並以外帶取代內用，以降低接觸，期能透過團結抗疫，盡快恢復正常生活！

侯友宜於5月15日宣布各類型餐飲業者須落實設置隔板或梅花座，否則採外帶，新北市政府於當日即發布公告，要求列管之夜市落實人流管制，並全程佩戴口罩、保持社交距離，熟食飲食攤位設置遮罩並禁止試吃，用餐座位設置隔板或採梅花座，無法落實則採外帶等防疫措施。