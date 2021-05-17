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苗栗出現首例確診者！活動遍及新北、台中　匡列接觸者66人

新北市確診暴增 侯友宜：為升四級做準備

疫情警戒 北市府：暫停消保爭議協商及調解

中央社 / 芸台北17日電

因應雙北市疫情警戒升至第三級，台北市法務局今天表示，為避免人流移動，即日起至28日暫停召開消保爭議協商及調解，若有需求者可洽全國消費者服務專線1950。

法務局今天發布新聞稿表示，因應雙北市自15日起至28日止的疫情警戒至第三級，這段期間暫停召開消保官協商會議及消費爭議調解會議。

另，原已發開會通知單的開會日期為17日至28日的消費爭議協商及調解會議，將延後召開，法務局將另行通知召開時間，消費者也可先行撤案。

法務局指出，台北市政府與財團法人法律扶助基金會台北分會合辦的消費爭議法律諮詢、債務清理法律扶助及社會福利諮詢轉介服務，也會暫緩提供。

同時，也暫時停止提供現場消費爭議諮詢及現場消費爭議申訴調解收案等服務。法務局表示，民眾若在17日至28日期間有消費爭議諮詢需求，可利用全國消費者服務專線1950，或1999市民服務專線轉分機7812；消費爭議申訴或調解申請，可上行政院消費者保護會網站，以網路方式進行。

北市 疫情 財團法人法

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