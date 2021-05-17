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不畏疫情開會 台北雙子星開發案三闖環評通過

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市今天針對雙子星開環評會，雖室內梅花座拉開距離，委員出席率勉強達標，尤其府外委員僅5名出席。記者潘才鉉／攝影
台北市今天針對雙子星開環評會，雖室內梅花座拉開距離，委員出席率勉強達標，尤其府外委員僅5名出席。記者潘才鉉／攝影

台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案（雙子星案）今第三次環評「闖關」，正值第三級疫情警戒期間仍照常舉行，雖室內梅花座拉開距離，委員出席率勉強達標，尤其府外委員僅5名出席，甚至還有委員請假，直接繳交書面意見。針對環評規案，現場委員建議周邊交通應經過全盤規劃，經委員考量以及廠商回覆後，最後通過環評審查。

開發單位簡報表示，C1基地1F東北側留設空間供市政府設置YouBike約25席使用。D1基地北側設置自行車車位30席及C1基地北側設置自行車車位30席，合計共60席。

委員鍾慧諭表示，C1基地、D1基地近交六、交八廣場，應留空間做交通整合，建議面向交六、交八的廣場區域補增自行車的位子，除了自行車設置，自行車路網更為重要，以既有的自行車路網來看，應整合中華路系統銜接至C1基地、D1基地系統；另外，鍾也建議規劃行人地下道，讓行人由C1基地出口走到南側商業區，對於未來都市開發有幫助，如果只利用平面串聯，對忠孝東路交通還是影響，增設地下道則有助人車分流。

此外，委員林鎮洋建議，依法雖有定期環境監測報告，但在施工期間，應該建置大型即時監測看板更佳。不過環境保護局長劉銘龍則是建議，大型看板LED設備可能造成鄰近民眾光害。開發單位則表示，將會再研議做法。

不過今日正值第三級疫情警戒期間，雙子星案仍進行第三次環評會，今出席12名委員，與達標開會人數11人，僅1人之差，且其中7人為府內委員、5人為府外委員。環保局表示，該場會議為一周前決議時間，直到昨日開會通知時，陸續有委員請假，有的委員未到則是有繳交書面意見。

自行車 環評 疫情

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