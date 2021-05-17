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板橋篩檢站一早擠滿人 號碼牌提前發完

中央社 / 新北17日電

新北市政府今天在新北市立聯合醫院板橋院區設新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）社區篩檢站，原本預定下午1時發號碼牌，但一早就有100餘人聚集，號碼牌提前發放完畢。

新北市府表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布確診案例新增206例本土，新北就占97例，其中以板橋32例最多。

由於是免費篩檢，為避免出現排隊人潮，新北市府衛生局規劃17日首日從下午2時到晚間9時受理，下午1時發號碼牌；不過，篩檢站前一早就聚集上百人，衛生局於新北市長侯友宜上午11時許視察及慰問篩檢站人員後，提前發號碼牌，今天篩檢能量共200人，號碼牌很快就在11時40分發完。

許多人陸續趕到後大表不滿，現場人員解說篩檢站18日起改為上午9時到晚間9時受理，分別於上午8時與下午1時發號碼牌，篩檢對象以住板橋、有台北市萬華區高風險區活動或接觸史者優先，民眾篩檢時需帶全民健康保險卡。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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