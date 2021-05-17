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民眾做完筆錄後確診 萬華分局：承辦警自主隔離中
國內疫情持續升溫，台北市萬華區成重災區，轄區萬華分局昨天接獲衛生局通報，一名警員近日為民眾製作筆錄，該名民眾確診新冠肺炎，警方獲報後立刻要求該名警員進行居家自主隔離14天，並對分局駐地全面消毒。
據悉，一名年約40歲的民眾因涉及刑事案件，5月13日中午到萬華分局製作筆錄，和承辦警員待在偵詢室內大約半小時，全程有戴口罩；事後該名民眾身體不適，到院就醫採檢，未料確診新冠肺炎。
衛生局獲悉後昨天通報萬華分局，警方立即聯繫該名承辦警員，他快篩初篩為陰性，也無感冒症狀，目前已要求他待在家進行居家自主隔離14天，與他有接觸史者全部進行自主健康管理，萬華分局駐地也緊急消毒。
警方表示，萬華分局長張隆興昨天率領分局員警接種疫苗，整個分局共500多人，目前已有160餘人打完疫苗，將儘速安排其餘員警接種疫苗，確保前線員警們執勤安全。
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