快訊

新北市再爆：有市府員工確診

疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情重災區 萬華啟動362人異動辦公83人居家辦公

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲下令，北市府公務員今起啟動彈性居家上班及萬華區異地辦公。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲下令，北市府公務員今起啟動彈性居家上班及萬華區異地辦公。記者林麗玉／攝影

本土確診昨新增206例，光台北市新增89例，萬華有58例確診，台北市長柯文哲下令，北市府公務員今起啟動彈性居家上班及萬華區異地辦公。今啟動異地辦公第一天，萬華區一共有2461名機關公務員，扣除環保局清潔隊、公園處同仁862人，還有1599人，今天異地辦公人數361人、約占2成3；另外萬華區公務員居家辦公83人，約占5%。

台北市人事處長張建智表示，之所以萬華區居家辦公人數僅83人，因考量居家辦公需要同仁需要具備資訊能力、及資訊設備，並通過資訊局的vpn驗證，北市府資訊局同仁上周也協助網路教學，至於與洽公民眾第一線接觸；清潔隊、公園處職工同仁，較難居家辦公。

張建智表示，北市府啟動的異地辦公模式有三種，第一為分棟異地，部分同仁移至不同棟辦公；另外，則是同棟不同層的分層辦公；第三種模式則是同層不同區，採分區辦公。

台北市政府在萬華區有28個市府機關。每天洽公人數多的萬華區公所，今天也啟動異地辦公，主秘陳雅表示，萬華區公所今天起，38位公務員移至艋舺大道101號、萬華車站大樓北市府第二辦公室3樓的富福區民活動中心辦公，至於原萬華區公所維持93位同仁，約有3成左右同仁異地辦公。

萬華區公所也呼籲，過去民眾到區公所辦老人悠遊卡、低收申請的洽公多，呼籲民眾疫情三級警戒，非緊急可以等疫情趨緩再來洽公。目前區公所也啟動人流管制，只要洽公等待區20多個座位滿了，就會限制民眾進入，每個座位間隔都有保持一點五公尺的社交距離。

北市 公務員 疫情

延伸閱讀

萬華僅4小學停課 中正區多所國小爆請假潮

整理包／疫情嚴峻！雙北6快篩站在哪、誰需篩檢一次看

快篩擠萬華排長龍 增開板橋

本土新增206例 各地將廣設篩檢站

相關新聞

疫情重災區 萬華啟動362人異動辦公83人居家辦公

本土確診昨新增206例，光台北市新增89例，萬華有58例確診，台北市長柯文哲下令，北市府公務員今起啟動彈性居家上班及萬華...

新北疫情升級首日 洽公櫃台移到一樓開放空間

今天是雙北市疫情警戒提升為三級後的第一個上班日，為了預防疫情擴散，新北市政府除了落實進入市府辦公大樓必須實聯制並量測體溫...

中萬華 地毯式大消毒

台北市環保局昨天在陸軍第六軍團33化學兵群的支援下，動員逾百人與陸軍悍馬車，啟動第二波中萬華的公共環境地毯式大消毒。

解汐止塞車? 國3增匝道接環東大道

新北市汐止區交通壅塞是當地人的噩夢，新北交通局規畫，從國3新增匝道銜接南港聯絡道直通環東大道，將可分流大同路前往北山大橋...

北市校園電子圍籬頻壞 議員：形同虛設

台北市北投文化國小2015年發生女童遭割喉命案，台北市在174所獨立幼兒園、國小及國高中等採用「電子圍籬」作為校安預警，...

拒讓女童割喉案再發生 議員呼籲盡快修繕校園電子圍籬

北市北投文化國小2015發生女童遭校友割喉命案後，北市在174所獨立幼兒園、國小及國高中等採用「電子圍籬」作為校安預警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。