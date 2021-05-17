疫情重災區 萬華啟動362人異動辦公83人居家辦公

本土確診昨新增206例，光台北市新增89例，萬華有58例確診，台北市長柯文哲下令，北市府公務員今起啟動彈性居家上班及萬華區異地辦公。今啟動異地辦公第一天，萬華區一共有2461名機關公務員，扣除環保局清潔隊、公園處同仁862人，還有1599人，今天異地辦公人數361人、約占2成3；另外萬華區公務員居家辦公83人，約占5%。

台北市人事處長張建智表示，之所以萬華區居家辦公人數僅83人，因考量居家辦公需要同仁需要具備資訊能力、及資訊設備，並通過資訊局的vpn驗證，北市府資訊局同仁上周也協助網路教學，至於與洽公民眾第一線接觸；清潔隊、公園處職工同仁，較難居家辦公。

張建智表示，北市府啟動的異地辦公模式有三種，第一為分棟異地，部分同仁移至不同棟辦公；另外，則是同棟不同層的分層辦公；第三種模式則是同層不同區，採分區辦公。

台北市政府在萬華區有28個市府機關。每天洽公人數多的萬華區公所，今天也啟動異地辦公，主秘陳雅表示，萬華區公所今天起，38位公務員移至艋舺大道101號、萬華車站大樓北市府第二辦公室3樓的富福區民活動中心辦公，至於原萬華區公所維持93位同仁，約有3成左右同仁異地辦公。

萬華區公所也呼籲，過去民眾到區公所辦老人悠遊卡、低收申請的洽公多，呼籲民眾疫情三級警戒，非緊急可以等疫情趨緩再來洽公。目前區公所也啟動人流管制，只要洽公等待區20多個座位滿了，就會限制民眾進入，每個座位間隔都有保持一點五公尺的社交距離。