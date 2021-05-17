雙北防疫升級首個上班日 車流人潮減少

雙北防疫升級成第三級警戒的首個上班日，儘管不少民眾捨棄大眾運輸，改以汽機車代步，但包括台北橋等在內，車流卻明顯減少，義交、早餐店工作人員都說，連行人都比往常少。

家住台北市大同區的謝先生原本以捷運、公車為主要代步工具，因應防疫升級今天起改成開車。他直言「這波疫情太嚇人了」，考慮到大眾運輸是密閉空間，且座椅、扶手等也不是隨時都消毒，開車至少可以避免相關接觸。

平時從台北市南港區搭捷運到內湖區上班的林太太說，過去上班均搭乘捷運板南線到南港展覽館換乘文湖線，回程也是。但因捷運上人潮擁擠，換車時還要走一段路，須暴露人群之中，決定17日起改騎機車上班。

不過，銜接雙北的重要幹道如台北橋、重陽橋等，平常只要上下班時段必定湧現密集車潮，甚至出現才轉彎上橋就卡住的情況，時不時就會聽到不耐等候的駕駛人鳴按喇叭，但記者今天上午實際走訪觀察發現，車流量不如以往繁忙，整體交通大致順暢。

這個月固定在台北橋新北端路口值勤的方姓義交表示，今天車流明顯變少，推測是因疫情，很多人居家辦公。另名在重陽橋新北端路口值勤的李姓義交也說，以往在上午8時30分前，停等紅燈排隊上橋的車流根本看不到盡頭，今天卻還數的出有幾台。

捷運三重國小站附近的某早餐店工作人員表示，今天不光車少，連路上的行人也比平常少，「不太像是上班日」。