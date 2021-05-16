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北台菜價飆38% 北市議員集體呼籲嚴防哄抬物價

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎等，要求北市府，台北農產公司、畜產公司、渔產公司全力穩定供應北市果菜及肉品， 避免疫情後哄抬價格。本報資料照片
國民黨台北市議員王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎等，要求北市府，台北農產公司、畜產公司、渔產公司全力穩定供應北市果菜及肉品， 避免疫情後哄抬價格。本報資料照片

北台灣疫情爆發，民眾紛紛賣場搶購物資，台北市多名議員接獲民眾陳情，指目前市場菜價蠢動，大量搶購生鲜食品，國民黨台北市議員王鴻薇、吳志剛、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎等，要求北市府，台北農產公司、畜產公司、渔產公司全力穩定供應北市果菜及肉品， 避免疫情後哄抬價格，物資短缺，避免疫情爆發，讓有心人士趁發災難財，讓形勢更加嚴峻。

王鴻薇說，雙北正式進入第三級警戒，許多民眾因此需在家隔離，疫情失控下，引發恐慌性搶購，根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價33.6元，和昨日宣布雙北提升防疫三級24.2元相比，一日飆漲38.8%，相當不合理，已經有民眾開始陳情，就是擔心有心人士，哄抬物價趁火打劫，市政府一定要加強注意。

徐弘庭也說，提醒市民切勿因一時恐慌，預期心理搶購生鮮、蔬果無法久放，但這些都無法久放，買太多也無濟於事，闕枚莎也說，農委會有說數量充足，民眾適量採買補充即可，至於最近批發價格飆漲，應該只是短期的現象，不用慌張，一昧搶購反而創造另一類的人群聚集。

陳炳甫、吳志剛也表示，提醒市府，雖然民眾交易熱絡，但是其實餐廳的農產用量遠大於家庭用量，而相較於餐飲業，超市、量販則出現搶購人潮，本來疫情後，景氣就低迷不已，今年初才稍緩而回穩，始隨著疫情升溫而讓餐飲業再度受影響，這也是值得注意的問題。

疫情 北市 物價

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