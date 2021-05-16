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拒讓女童割喉案再發生 議員呼籲盡快修繕校園電子圍籬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員潘懷宗指出，校園電子圍籬失去警示作用，要求北市府盡快協助改善。圖／北市議員潘懷宗提供
北市議員潘懷宗指出，校園電子圍籬失去警示作用，要求北市府盡快協助改善。圖／北市議員潘懷宗提供

北市北投文化國小2015發生女童遭校友割喉命案後，北市在174所獨立幼兒園、國小及國高中等採用「電子圍籬」作為校安預警，但北市議員潘懷宗發現，電子圍籬人為觸碰的警示次數年年降低，但故障次數逐年攀升，對於校外人士侵入不僅無法發揮功效，異常通報也嚴重干擾周邊民眾，要求北市教育局盡快改善已裝設的電子圍籬。

潘懷宗指出，教育局從2015年起斥資1億多元，陸續在北市各校設置電子圍籬，搭配紅外線警報系統，希望能達到嚇阻校外人士入侵功效，但後續因台北市長柯文哲嫌貴喊卡，並改成校園安全換證、巡邏及增設夜間照明設備。

這些原本用來嚇阻校園人士的電子圍籬，但因年久失修，反而樹葉、雨滴、風聲等造成的異常通報情況嚴重，民眾抱怨雨天、樹葉掉落，甚至夜深人靜時，電子圍籬太過敏感就響警報，響很久都無人處理，讓校園周遭住戶苦不堪言。

潘說，儘管在學校宣導後誤觸情況減少，人為觸碰警示次數，從2015年的407次至2020年的127次，年年降低，但異常通報每年卻達上千次，故障次數更是節節攀升，從2016年的180次，到去年故障次數高達近500次，「電子圍籬頻頻故障，根本形同虛設」。

潘懷宗進一步說，北市校園自2017年起至迄今已發生42起校外人士入侵校園事件，其中國小有11起，國中10起；潘懷宗表示，北市花大筆經費就是希望能報戶孩童在校安全，但目前看來電子圍籬不僅無法發揮示警作用，還因異常通報而擾民，要求教育局盡快改善降低異常通報問題，並針對故障原因進行檢討。

教育局回應，由於電子圍籬從2015年就開始設置，設備難免老舊，但市府每年都會編列一筆預算給學校，其費用會依據學校大笑分級編列，最小學校一年給予2萬7000元維護費，再由學校依需改善的電子圍籬數量進行維護、韌體更新。

教育局表示，警示系統初期因過於敏感，只要風吹草動、甚至光影都有可能發出警報，市府接獲學校通報後也派員前往輔導、協助調整，經多次調教後，不管是人為觸碰還是異常通報都已大幅降低，電子圍籬的警示系統已調教與現實感受無異。

北市 教育局 潘懷宗

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