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沒有人敢搭！ 淡海輕軌運量僅剩3成多

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
淡海輕軌運量大跌，以往假日至少有1萬3千人，昨日僅剩5千多人。圖／新北捷運局提供
淡海輕軌運量大跌，以往假日至少有1萬3千人，昨日僅剩5千多人。圖／新北捷運局提供

近兩日確診人數暴增，民眾不敢出門，新北市捷運淡海線運量銳減，以往假日約有1萬3千人，昨日僅剩下5千多人，搭乘人次僅剩3成多。新北捷運公司表示，疫情升溫，遊客減少是預料中的事，明天上班日，搭乘人次是否恢復還須再觀察。

捷運淡海線以往假日運量約有1萬3千人，平日約1萬1千人，不過昨天中央宣布增加180例後，大家都不敢出門，運量腰斬，淡水老街人數也明顯減少許多。

新北捷運公司表示，疫情升溫，淡海輕軌假日大多為觀光客，遊客銳減是可以想像到的情形，不過該條捷運線平日約有6成8的民眾是通勤，明日運量會不會回升，還是要看企業實施異地辦公的情形才能知曉。

新北捷運公司指出，為了因應疫情警戒升級，淡海輕重點車站（紅樹林站、漁人碼頭站）每小時消毒一次，其餘車站、列車2小時消毒一次 ； 環狀線8小時全車消毒一次、車站內使用設備4小時消毒一次；機場線重點車站(A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A21環北站) 使用設備則加強每1小時消毒一次，會全力防堵疫情蔓延。

疫情 淡海輕軌

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