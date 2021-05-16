新莊婦人沒戴口罩遭喝斥 男竟不戴口罩下車理論

雙北昨進入三級警戒，民眾外出若不戴口罩，將可依傳染病防治法，開罰3千至1萬5000元。有民眾投訴，今下午新莊有名婦人在公園遛狗卻未戴口罩遭人阻止，有名男子見狀竟也不戴口罩下車理論，讓一旁民眾大罵，好心提醒竟敢跟人理論，真不應該。

民眾指出，有對夫妻今下午到福基公園，由婦人下車遛狗，但婦人未戴口罩遭一名疑似公園管理員喝斥，婦人好聲好氣的回應並回到車上，該管理員拿起手機拍照後，車上竟走下一名男子上前理論，過程中也不戴口罩。

民眾說，管理員好心提醒，這對夫妻自己不戴口罩，又要找人理論實在不應該，且整段過程這對夫妻無完全沒戴口罩，態度也不佳，疫情嚴峻時難道不能遵守規定。

新北衛生局表示，民眾若發現有人未依規定佩戴口罩，應告知場所人員處理，由場所人員先予勸導，經勸導仍不聽者，場所人員可蒐集相關事證及資料向地方政府舉發。