老松國小鄰近快篩站家長心驚驚 北市：已啟動六大防疫

台北市本土確診今再新增89例，疫情拉警報，由於明天周一上課日，有老松國小家長擔心，這兩天剝皮寮快篩站都大排長龍，排隊人潮常常排到老松國小圍牆外，訴求是否考慮停課？或加強防疫規劃？台北市長柯文哲今表示，目前雙北先決定，明天起，國三、高三學生停課，至於其他學生，包括台北市萬華區老松國小等小學國中，會等中央命令，再進一步宣布，預計今天晚上再宣布。

台北市副市長蔡炳坤表示，北市府也已經啟動老松國小六大防疫措施，包括學生動線會由桂林路校門進出，不會與快篩站動線衝突；也會由志工協助學生上下學；學校的課後輔導及活動停止；補校也停課，學校周邊也會定期噴消。

另外，警察局也會協助快篩站的人流及禁止飲食。今天下午北市教育局也邀集各校長，討論如何啟動線上教學，未來台北市會以線上教學，作為學生的學習補救教學。

至於台北市某實驗機構的1名學生確診，傳該校的托嬰中心和該實驗機構已在15日至28日停課，但校內的附幼和國小部分目前未達停課標準，無須停課。蔡炳坤說，目前這個教育機構全部停課、並已經消毒，同班學生也後續由衛生局疫調處理。但若再有1名學生確診，整個學校、整體校區就要停課。

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