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2021谷關七雄森旅台中登山活動 延長至今年11月14日

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
2021谷關七雄森旅台中登山活動，延長至今年11月14日。圖／台中市觀旅局提供
2021谷關七雄森旅台中登山活動，延長至今年11月14日。圖／台中市觀旅局提供

因應國內新冠肺炎疫情升溫，為減少非必要之人員流動及群聚接觸，2021谷關七雄-森旅台中活動時間，原本到10月31日，將延11月14日，併視疫情發展，滾動調整。

台中市觀旅局表示，全台疫情升溫，依中央流行疫情指揮中心指示，國人出門必戴口罩，但登山為高強度運動，過程需深度呼吸，口罩恐影響活動；又時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救難度隨之提升，請山友一同體諒救難及醫護人員辛勞，緩一緩、忍一忍，暫緩前往山區，先在家觀看線上安全宣導講習影片，做足登山知識準備，等疫情趨緩，再作伙親山、近山，完登谷關七雄。

「2021谷關七雄-森旅台中」活動將延長至110年11月14日，併視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊與步道管理單位行政院農業委員會林務局資訊即時滾動調整。最新活動資訊可至台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)或電洽2021谷關七雄推廣小組：04-23726335。

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