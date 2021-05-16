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疫情影響 北捷單日運量較8日大減百萬人次

中央社 / 記者陳昱婷台北16日電
雙北防疫升至三級，周末台北捷運藍線只有三三兩兩的乘客。聯合報記者楊雅棠／攝影
雙北防疫升至三級，周末台北捷運藍線只有三三兩兩的乘客。聯合報記者楊雅棠／攝影

國內昨天新增180例新冠肺炎本土個案，雙北防疫警戒提升至第三級，應避免不必要移動。根據北捷統計，15日總運量約為59萬人次，較8日總運量約159萬人次大減百萬人次。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布國內新增180例本土病例，其中有89例分布在台北市、75例在新北市，雙北防疫警戒至28日升級至第三級，民眾須遵守外出全程戴口罩、禁止室內5人或室外10人以上社交聚會以及避免不必要移動等防疫指引。

消息一出，假日一向人潮絡繹不絕的場所紛紛關閉，電影院、動物園不見遊客，商圈逛街民眾大減，商場美食區的用餐人數寥寥無幾，許多民眾在臉書上PO出捷運月台空蕩蕩的照片。

台北捷運公司今天表示，昨天單日總運量約為59萬人次，8日總運量則約為159萬人次，單日運量少了近100萬人次。

北捷表示，配合政府防疫，即日起將觀察人潮情形滾動調整行車班距，並加密場站清消頻率，旅客頻繁接觸設備每2小時消毒一次、營運時間列車每4小時消毒一次。

北捷呼籲，為分散尖峰人潮，請旅客多利用上午7時30分前或8時30分後搭車，並使用旅客較少的頭、尾車廂，站務人員將加強宣導月台及大廳旅客分散候車。

北捷

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