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北市傳統市場防疫升級！民眾都戴口罩、落實實名制

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
許多攤商是在公有市場的外圍，屬於人群聚集的開放街道上。要落實「實名制」、出入口分流管制、量體溫，似乎有些困難。記者黃義書／攝影
許多攤商是在公有市場的外圍，屬於人群聚集的開放街道上。要落實「實名制」、出入口分流管制、量體溫，似乎有些困難。記者黃義書／攝影

昨天單日新增180例本土新冠肺炎確診病例，台北市、新北市因此將防疫層級提升至三級警戒，民生活動開始限制。台北市也宣布生鮮及餐飲業市場攤商防疫升級。民眾必須戴口罩才能進入巿場。上午天氣雖然嚴熱，民眾在進入市場周邊，普遍都戴上口罩，攤商也戴上口罩確保彼此安全。然而以傳統市場的現場狀況，出入口多處，有些攤商是在公有市場的外圍，屬於人群聚集的開放街道上。攤商、民眾雖都戴上了口罩；要落實「實名制」、出入口分流管制、量體溫，似乎有些困難。

台北市開放營業的39處市場名單：

文山區：木柵市場、木新市場、興隆市場

萬華區：西南市場、環南市場、直興市場、新富市場

中正區：東門市場、水源市場、幸安市場、華山市場、新生市場

大安區：南門中繼市場、成功市場、信義市場、安東市場

信義區：光復市場、永春市場、永吉市場

南港區：成德市場、中研市場

大同區：大龍市場、永樂市場、蘭州市場、雙連市場

中山區：大直市場、松江市場、建國市場、長春市場、中山市場、八德市場

松山區：中崙市場、龍城市場、松山市場、南松市場

內湖區：西湖市場

士林區：士林市場、士東市場

北投區：北投市場

許多攤商是在公有市場的外圍，屬於人群聚集的開放街道上。要落實「實名制」、出入口分流管制、量體溫，似乎有些困難。記者黃義書／攝影
許多攤商是在公有市場的外圍，屬於人群聚集的開放街道上。要落實「實名制」、出入口分流管制、量體溫，似乎有些困難。記者黃義書／攝影
台北市、新北市防疫層級提升至三級警戒，民生活動開始限制。民眾外出戴口罩，成了日常。記者黃義書／攝影
台北市、新北市防疫層級提升至三級警戒，民生活動開始限制。民眾外出戴口罩，成了日常。記者黃義書／攝影
許多攤商是在公有市場的外圍，屬於人群聚集的開放街道上。要落實「實名制」、出入口分流管制、量體溫，似乎有些困難。記者黃義書／攝影
許多攤商是在公有市場的外圍，屬於人群聚集的開放街道上。要落實「實名制」、出入口分流管制、量體溫，似乎有些困難。記者黃義書／攝影
民眾排隊採購。記者黃義書／攝影
民眾排隊採購。記者黃義書／攝影

口罩 北投

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