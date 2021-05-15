北市校園新增四大防疫措施 師生全時佩戴口罩

因應雙北升級第三級警戒，北市校園今新增四大防疫措施，校園教職員工生全面全時佩戴口罩，戶外課程照常，減少劇烈運動。

此外，停辦重大校園活動丶停辦校園室內5人以上、室外10人以上社交型聚會，避免校外人士及訪客進入校園。

教育局表示，已掌握各校庫存口罩，各校存量尚屬足夠。學校弱勢學生需求口罩部分，由學校提供，若有不敷，由學校預算墊支先行採購,學校預算倘若不足,，得報教育局申請專案補助。

另外，北市近年推動線上教學，補助各校購置平板、充電車及大屏，推廣親師生學習平台及辦理各項教師增能，酷課雲遠距教學系統將提供本次疫情期間，使用線上遠距之學校使用，近日也已發文學校加強線上演練及確保障號登錄與使用，教學教師端常見Q&A亦整理於酷課雲網站https://sites.google.com/view/coocqa 。