北市府：零售市場攤販集中場未暫停營業

新冠肺炎疫情升溫，台北市防疫升為第三級警戒，北市產業局今天表示，公有零售市場及超市、攤販集中場等處未暫停營業，民眾進入應戴口罩外，也會宣導保持社交距離等措施。

北市府產業發展局發布新聞資料指出，台北市提升至第三級防疫警戒，至今天起，進入零售市場、夜市、超市、地下街商場的民眾應戴口罩，也會提高環境消毒頻率，至於零售市場與超市，將啟動人流管制、量測體溫、落實實聯制，並加強宣導保持社交距離。

產業局指出，針對萬華區所有夜市、公有市場飲食攤將採一律採外帶，廣州街、梧州街、艋舺夜市、西昌街、華西街夜市攤商已勸導停業7天，並視疫情機動調整營業狀況。

產業局表示，至於媒體報導三級警戒階段僅開放39處市場，實屬誤傳，各階段封閉關場域，將視疫情狀況調整，市場處官網也會隨時公布相關資訊。

產業局指出，即日起至28日止，商圈、百貨、市場、夜市等有大量人流聚集場所，應配合防疫規定，包含停辦不必要集會、落實人流管制、餐飲場所遵守實聯制，若無法落實應改採外帶，企業遵守「企業持續營運指引」，落實個人及工作場所衛生管理。

產業局表示，針對市民關心民生物資採購，已與各通路聯繫，且掌握相關狀態，目前貨源充足，呼籲市民勿因恐慌，搶購民生物資。