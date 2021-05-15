請防疫照顧假 北市勞動局：請雇主友善放寬

疫情嚴峻，北市勞動局長陳信瑜指出，請防疫照顧假，雇主可以優於法令友善對待員工，例如請家庭照顧假仍給予薪資、不併入事假計算、提供的天數可加長、無須提供證明文件等。

北市勞動局指出，依據性別工作平等法第20條規定「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以七日為限。家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理。」

陳信瑜表示，勞工若因這次疫情須留在家中照顧小孩或老人，可以申請家庭照顧假，全年以7日計算，而家庭照顧假薪資依事假規定，雇主可不給予薪資，但不可以因為勞工請「家庭照顧假」而視為缺勤，影響全勤獎金考績或其他不利處分。

另外，勞工請家庭照顧假，雇主必要時可以請勞工提供相關證明文件，但證明文件之形式，法無規定，只要可以證明受僱者有須親自照顧家屬之事實即可。