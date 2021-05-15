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防疫升級 新北市遊客中心、十分瀑布園區今起關閉

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀光旅遊局宣布，新北市所有旅服及遊客中心、「十分瀑布園區」從今（15）日14時起，關閉至5月28日。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀光旅遊局宣布，新北市所有旅服及遊客中心、「十分瀑布園區」從今（15）日14時起，關閉至5月28日。圖／新北市觀旅局提供

雙北從今日至5月28日升為第三級警戒，新北市觀光旅遊局宣布，新北市所有旅服及遊客中心、「十分瀑布園區」從今（15）日14時起，關閉至5月28日，後續並視疫情狀況，滾動調整開放時間。另，新北市境內旅館相關休閒娛樂設施，包括游泳池、健身房、遊戲區等，同步關閉使用。新北市觀光遊樂園，雲仙樂園、野柳海洋世界，配合防疫升級「今日16時起至5月28日暫停營業。」

觀旅局表示，因應疫情快速變化，新北加強風景區防疫，於周末啟動人潮儀表板。風景區室外空間，進行人流管制，平均每兩平方公尺，站超過一人，觀旅局就會在新北市觀光旅遊網及社群平台發出警戒，提醒民眾不要再前往，並同步進行現場人潮疏導。

另外，風景區內持續每15分鐘播放中、英、台、客語防疫宣導，提醒民眾戴口罩、勤洗手、保持社交距離，遊客進站皆須先量體溫、戴好口罩，並且，每天都會由清潔人員，定時針對遊客常用設備，落實環境消毒。並且呼籲大家，若非必要不要外出，共體時艱，一起做好防疫，保護自己也保護他人。

疫情 口罩

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