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樹林興仁夜市暫停營業 侯友宜呼籲「共體時艱」

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜呼籲，所有業者無法梅花座、隔板、實聯制，就改外帶或暫停營業，新北會動用所有稽查人員嚴格來做。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜呼籲，所有業者無法梅花座、隔板、實聯制，就改外帶或暫停營業，新北會動用所有稽查人員嚴格來做。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜今召開記者會指出，衛福部長陳時中今早10點半與他通過電話，決定升級為三級警戒，目前有樹林興仁夜市已宣布暫停營業至6月3日，他呼籲所有業者無法梅花座、隔板、實聯制，就改外帶或暫停營業，新北會動用所有稽查人員嚴格來做。

侯友宜說，他先前與今早就呼籲趕快提升到三級警戒，前段時間疫情沒有樂觀過，新北做最壞打算、最好準備，陳時中與他聯繫過後，都認為要趕快升級，讓大家全力以赴。

侯友宜表示，呼籲民眾不要在餐廳共食，大家原則上外帶為主，若要內用應採梅花座、隔板、實聯制，若夜市、小吃店沒辦法落實梅花座就採取外帶，業者做不到就暫時停業到5月28日，希望共體時艱。

新北市場處指出，樹林興仁即日起停業到6月3日、林口夜市即日起停業到5月28日。目前也發公告給新北所有夜市，呼籲遵守相關規則。

侯友宜說，升級到三級警戒後，若有民眾違反相關規定，相信相關罰則中央會來公佈，希望民眾能自動自發來配合，公有市場、量販店若有民眾未戴口罩，他會不斷派人稽查，不排除動用警力，規勸不聽該罰救罰，他會從嚴處理。

至於新北市分流辦公，侯友宜說，新北分組辦公、異地辦公、遠距辦公的場所都做好準備，由於市府員工分散不同地點，都會做適度調整；另外安親班等，教育局也會落實查察；大眾運輸也會加強清消。

侯友宜 夜市

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