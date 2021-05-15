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疫情爆炸還添亂？ 婦人搭公車口罩不戴好嗆：18元還我
國內疫情爆炸，行政院長蘇貞昌上午記者會公布本土180個確診病例，有民眾目擊1名女子搭乘桃園客運時劇將口罩戴好，司機勸阻無效請警方處理，女子不理會咆哮「怎樣啦你」，還不斷要求「你18元（車資）還我」，影片被拍下PO網，引起網友怒火痛批「疫情在嚴重還在那邊亂！」
有民眾在臉書「爆怨2公社」PO文表示，13日下午婦人上車沒把口罩戴好，經司機提醒她到座位卻將口罩拉到下巴，還反嗆「你去叫警察來」；後還員警到場，但婦人仍不理會，甚至咆哮「怎樣啦你」，還不斷稱「你18元還我」、「拒載耶」等語。
目擊民眾把影片PO網，不少網友不滿留言稱「在那邊亂」、「態度有夠囂張」、「疫情都在嚴重了還不配合」，也有人認為應該直接開罰，不避縱容屢勸不聽者。
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